Через міграцію Білорусь втрачає до 4,6 мільярда доларів щороку
- За останні п’ять років близько 5% населення Білорусі виїхало за кордон, що призвело до втрати 4–4,6 мільярдів доларів щорічно.
- Дефіцит кадрів, особливо у віці до 44 років, значно вплинув на ІТ-сектор і демографічну ситуацію в Білорусі.
За останні п’ять років близько 5% населення Білорусі виїхало за кордон. якби ці люди залишилися, вони б могли б щорічно створювати додану вартість у розмірі 4 – 4,6 мільярда доларів.
Що відомо про збитки від міграції в Білорусі?
З країни виїхали здебільшого молоді фахівці, сім’ї з дітьми та висококваліфіковані кадри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Їхня відсутність посилює кадровий дефіцит і гальмує економічне зростання в Білорусі. Так, за межами країни працює щонайменше 400 000 білорусів, із них близько 250 000 постійно проживають у ЄС.
У Росії білоруси становлять незначну частину трудових мігрантів, або близько 124 000. осіб, що значно менше, ніж вихідців з Центральної Азії. Водночас у Польщі на кінець 2024 року соціальні внески сплачували понад 130 000 громадян Білорусі.
Відтік кадрів особливо вдарив по ІТ-сектору, а також загострив демографічні проблеми. Основна частина мігрантів – люди віком до 44 років, тобто у найбільш продуктивному та репродуктивному віці. Лише у Польщі понад 20 000 білорусів із правом постійного проживання – неповнолітні,
– пишуть у розвідці.
Спроби компенсувати дефіцит робочої сили залученням іноземців поки безрезультатні: у першому кварталі 2025 року в країні працювало лише близько 60 000 іноземців (1,5 % зайнятого населення).
Тому, якби білоруси, які виїхали, залишалися в країні, вони могли б щорічно створювати додану вартість у розмірі 4 – 4,6 мільярда доларів.
Які проблеми присутні на ринку праці та в сфері бізнесу в Росії та Білорусі?
У Росії почали економити на робітниках. У ІІ кварталі 2025 року 30% російських компаній вирішили економити на персоналі, збільшивши це число з 18% на початку року і 9% наприкінці 2024-го. Борги із виплати зарплат зросли на 25% за липень, свідчачи про структурну кризу та зменшення ресурсів для підтримки зайнятості.
Військові заводи в Росії також переживають кризу. Вони скоротили найм до мінімуму з 2022 року, а зарплати впали вперше з моменту повномасштабного вторгнення. До серпня 2025 року попит на нові кадри у ВПК Росії впав до рекордно низького рівня.
Регіони Білорусі також страждають через скорочення промисловості. За перші вісім місяців 2025 року промислове виробництво в Білорусі скоротилося на 0,8%, з найбільшими втратами у Вітебській (4,2%) та Гомельській (2,7%) областях. Білоруська промисловість зазнає труднощів через скорочення попиту на російському ринку, закриття польського кордону та обмеження експорту до ЄС.