Европа заплатит за войну в Иране: экономисты резко ухудшили прогноз

Новая эскалация напряженности между США и Ираном и блокада Ормузского пролива нанесут удар по экономике еврозоны. Экономисты считают, что в этом году рост будет ниже, чем ожидалось ранее.

Что прогнозируют экономисты

Аналитики в ходе опроса, проведенного 3–8 июля, понизили прогноз роста экономики еврозоны до 0,5% в 2026 году, пишет Bloomberg.

Хотя еще в июне экономисты ожидали, что рост составит не менее 0,7%, надеясь на завершение войны на Ближнем Востоке.

Базовый прогноз Европейского центрального банка на этот год составляет 0,8%.

То есть новые ожидания аналитиков значительно хуже всех предыдущих прогнозов.

Более того, экономисты также прогнозируют худшие показатели экономического роста на 2028 год. Хотя оценку на 2027 год пока оставили без изменений.

В то же время средний прогноз инфляции в Европе на 2026 год в настоящее время составляет 2,8%. Его несколько снизили по сравнению с июнем из-за падения цен на нефть. Но показатель по-прежнему значительно превышает целевой уровень Европейского центрального банка в 2%.

Почему экономисты пересматривают прогнозы

Экономисты снизили свои ожидания относительно развития экономики Европы после нового витка военного конфликта на Ближнем Востоке.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном завершился, хотя мирные переговоры якобы будут продолжаться и дальше.

А в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии судоходства через Ормузский пролив.

Эти события подорвали оптимизм как экономистов, так и представителей ЕЦБ в отношении скорого возобновления поставок энергоресурсов, что напрямую повлияет на экономику.

Член правления Европейского центрального банка Яннис Стурнарас заявил, что возобновление боевых действий "вернуло ЕЦБ к исходной точке".

Напомним, ЕЦБ уже повысил процентную ставку в июне на 0,25 процентного пункта – до 2,25%, чтобы сдержать рост цен. Аналитики ожидают, что в сентябре следует ожидать нового повышения.