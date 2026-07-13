Европа заплатит за войну в Иране: экономисты резко ухудшили прогноз
Новая эскалация напряженности между США и Ираном и блокада Ормузского пролива нанесут удар по экономике еврозоны. Экономисты считают, что в этом году рост будет ниже, чем ожидалось ранее.
Что прогнозируют экономисты
Аналитики в ходе опроса, проведенного 3–8 июля, понизили прогноз роста экономики еврозоны до 0,5% в 2026 году, пишет Bloomberg.
Хотя еще в июне экономисты ожидали, что рост составит не менее 0,7%, надеясь на завершение войны на Ближнем Востоке.
Базовый прогноз Европейского центрального банка на этот год составляет 0,8%.
То есть новые ожидания аналитиков значительно хуже всех предыдущих прогнозов.
Более того, экономисты также прогнозируют худшие показатели экономического роста на 2028 год. Хотя оценку на 2027 год пока оставили без изменений.
В то же время средний прогноз инфляции в Европе на 2026 год в настоящее время составляет 2,8%. Его несколько снизили по сравнению с июнем из-за падения цен на нефть. Но показатель по-прежнему значительно превышает целевой уровень Европейского центрального банка в 2%.
Почему экономисты пересматривают прогнозы
Экономисты снизили свои ожидания относительно развития экономики Европы после нового витка военного конфликта на Ближнем Востоке.
- В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном завершился, хотя мирные переговоры якобы будут продолжаться и дальше.
- А в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии судоходства через Ормузский пролив.
Эти события подорвали оптимизм как экономистов, так и представителей ЕЦБ в отношении скорого возобновления поставок энергоресурсов, что напрямую повлияет на экономику.
Член правления Европейского центрального банка Яннис Стурнарас заявил, что возобновление боевых действий "вернуло ЕЦБ к исходной точке".
Напомним, ЕЦБ уже повысил процентную ставку в июне на 0,25 процентного пункта – до 2,25%, чтобы сдержать рост цен. Аналитики ожидают, что в сентябре следует ожидать нового повышения.