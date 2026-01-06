Состояние критическое: у одного из крупнейших доноров Украины серьезные проблемы в экономике

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал проблемы в экономике страны и заявил, что отдельные секторы находятся в "очень критическом" состоянии. Впрочем, он пообещал сделать восстановление страны приоритетом в 2026 году.

Что происходит в экономике Германии?

Об этом Мерц сообщил в письме к депутатам правящей коалиции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Глава немецкого правительства не уточнил, какие именно отрасли он имеет в виду. Однако, по данным издания, автомобильный сектор в последнее время страдает от падения продаж в Китае. А поскольку он является ключевым для немецкой экономики, то его проблемы уже сказались и на других сферах.

В 2026 году нам необходимо сосредоточиться на принятии правильных политических и правовых решений, чтобы фундаментально улучшить условия для ведения бизнеса,

– подчеркнул Мерц в письме.

Он добавил, что за 8 месяцев работы его правительство сделало недостаточно, чтобы повысить конкурентоспособность Германии.

Следует отметить, что в последнее время крупнейшая экономика Европы демонстрирует слабые результаты, несмотря на реформы, инициированные правительством Мерца.

Экономические советники канцлера недавно снизили прогноз экономического роста Германии до менее чем 1% в 2026 году.

В то же время Международный валютный фонд предупредил о необходимости "смелых реформ" для сохранения устойчивого развития страны

По информации издания, письмо Мерца к представителям коалиции является попыткой перезапустить работу правительства.

Как Германия помогает Украине?

Заметим, что Германия является одним из самых щедрых союзников Украины. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на сегодня Берлин является крупнейшим европейским донором Киева и ключевым поставщиком военной помощи.

Так, в начале декабря 2025 года Бундестаг принял проект федерального бюджета страны на 2026 год. В нем предусматривается финансовая помощь Украине в размере 11,5 миллиардов евро.

Эти средства направят на артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование.

По данным немецкого Минобороны, это самая большая сумма с начала полномасштабной войны.

