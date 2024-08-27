Экономический спад в Германии: инвестиции и потребление снижаются

В Германии наблюдается значительное снижение частного потребления на фоне роста государственных расходов. Это различие между уменьшением потребительских расходов и ростом государственных расходов отражает изменения в социально-экономических условиях страны.

Что происходит с экономикой Германии

Европейская экономика, несмотря на удачный старт 2024 года, столкнулась с трудностями в сохранении своего роста. Даже ожидаемое повышение потребительского спроса, обусловлено ростом уровня заработных плат, пока все еще не стало реальностью.

Читайте также: Кто не будет иметь пенсии, а будет получать социальную помощь взамен

В частности, инвестиции и потребительские расходы стали ключевыми факторами, что негативно повлияли и на экономику Германии во втором квартале. И, вместе с этим, разрушили надежды на выход страны из многолетней стагнации.

Заметьте! Снижение ВВП Германии на 0,1% сопровождалось падением капитальных инвестиций на 2,2% и сокращением частного потребления на 0,2%. В то же время государственные расходы выросли на 1%.

Последние данные свидетельствуют об ухудшении настроений среди предпринимателей, особенно в ключевом производственном секторе. Индустрия страдает из-за снижения внешнего спроса, рост стоимости заимствований и растущую политическую неопределенность.