Несмотря на войну на Ближнем Востоке: крупнейшая экономика Европы удивила своим прогнозом

Экономика Германии может восстановиться быстрее, чем ожидалось ранее. Несмотря на опасения, война на Ближнем Востоке пока не нанесла ей столь сильного удара, как прогнозировалось.

Как правительство изменило свои прогнозы

Правительство Германии существенно повысило прогноз роста на 2026 и 2027 годы, пишет Reuters.

Согласно новой оценке, немецкая экономика вырастет:

в 2026 году – на 1,3%;

а в 2027 году – на 1,1%.

Еще в апреле Министерство экономики Германии ожидало значительно более слабых результатов – всего 0,5% в 2026 году и 0,9% в 2027-м.

Новый прогноз соответствует оценкам ведущих экономических институтов Германии.

Что станет главной движущей силой

Основным двигателем восстановления должны стать масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру, финансируемые за счет заимствований.

Еще одним драйвером станет укрепление немецких вооруженных сил. Увеличение оборонных расходов должно поддержать экономическую активность в стране.

Важную роль будет играть и внешняя торговля. Правительство прогнозирует, что экспорт будет расти:

в 2026 году – на 3,7%;

в 2027 году – на 2,1%;

и в 2028 году – на 1,1%.

На 2028 год общий прогноз роста немецкой экономики составляет 0,6%.

Что будет с инфляцией

Несмотря на улучшение прогноза, Германия не избавилась от рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке.

Правительство отмечает, что для потребителей последствия войны проявляются прежде всего через инфляцию. Ожидается, что в 2026 году она составит 2,7%, а в 2027 году ускорится до 3%.

Лишь в 2028 году инфляция, по прогнозу правительства, замедлится до 2,2%.

Напомним, экономика Германии в последние годы переживала длительный период слабого роста. Вялые темпы развития экономики стали одним из самых болезненных вопросов во время сентябрьских региональных выборов, где свои позиции значительно укрепили как ультраправые, так и ультралевые политические силы. Именно поэтому правительство Фридриха Мерца делает ставку на масштабные инвестиции в инфраструктуру и оборону, которые должны стать одним из главных стимулов для восстановления.