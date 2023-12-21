Греция стала страной 2023 года, – Economist
Источник:Economist
Греция стала страной 2023 по версии издания Economist. Такой статус она получила, потому что проводила жесткие и разумные реформы и демонстрировала сдержанный патриотизм на грани краха.
Греция стала страной года
В издании отметили, что еще 10 лет назад эта страна была высмеяна на Уолл-Стрит и искалечена долговым кризисом. Тогда у Греции были такие сложности:
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- доходы страны упали;
- общественный договор распался;
- левые и правые экстремистские партии прогрессировали.
Власти страны настолько отчаялись, что продали китайской фирме свой главный порт — Пирей. Однако сейчас, хотя страна и далека от совершенства, ее правоцентристское прозападное правительство показало, что можно поступать разумно на грани краха.
Например, проводить жесткие и разумные экономические реформы, восстанавливать общественный договор, демонстрировать сдержанный патриотизм и при этом быть лидером на выборах.Напомним! В прошлом году по версии Economist страной года стала Украина.
В 2023 году Греция возглавила ежегодный рейтинг Economist богатых экономик мира, после болезненной реструктуризации.
Что сказали о других странах
Издание выделило две группы стран, заслуживающих признания. К первой относятся государства, которые "противостояли издевательствам со стороны автократических соседей", это:
- Украина;
- Молдова;
- Финляндия;
- Швеция;
- Филиппины;
- Япония;
- Южная Корея;
- Тувалу;
- Австралия.
К другой категории отнесли страны, защищавшие демократию и либеральные ценности на дому, в частности – Либерия, Восточный Тимор, Таиланд и Турция.