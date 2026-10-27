Удар по экономике Китая: Германия и ЕС готовят жесткие торговые ограничения

Мировой рынок стоит на пороге масштабных изменений, которые могут переписать правила международной торговли. Европейские лидеры вступают в открытое противостояние с одним из крупнейших экономических гигантов мира.

Почему Европа закрывает свои рынки для Пекина и что подпадет под ограничения

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Сингапур заявил о необходимости объединения усилий Европы и Азии для противодействия экономическому давлению. Главной угрозой для свободной торговли и безопасности немецкий лидер назвал Китай, чей агрессивный экспорт уничтожает европейскую промышленность, о чем пишет Bloomberg.

Дешевые китайские товары и высокотехнологичное производство буквально вымывают деньги из европейских экономик. Чтобы защитить свой бизнес и рабочие места, Евросоюз уже готовит масштабные защитные меры. По данным источников, блок планирует резко сократить импорт китайской химической продукции, мебели и оборудования.

Вместе мы будем более успешными, если будем скоординированно реагировать на нарушения свободной и справедливой торговли,

– подчеркнул Фридрих Мерц.

Как это повлияет на финансирование войны в Украине

Помимо экономической экспансии, Германия жестко критикует Пекин за поддержку российской агрессии. Удар по китайскому экспорту – это не только защита европейских кошельков, но и мощный удар по ресурсам тех, кто помогает врагу обходить санкции. Мерц прямо призвал Китай прекратить финансировать военную машину Кремля.

Мы призываем Китай использовать свое влияние для установления справедливого мира в Украине, а не содействовать захватнической войне Москвы,

– заявил канцлер.

В последние месяцы риторика Берлина в отношении Пекина стала значительно жестче. Ранее Фридрих Мерц достиг консенсуса с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что открыло путь для внедрения более жестких торговых инструментов ЕС. Теперь Германия делает ставку на быстрое заключение двусторонних соглашений со странами Азии, в частности с Индонезией, Филиппинами и Малайзией, чтобы окончательно уменьшить глобальную зависимость от китайских денег и товаров.

Кстати, недавно Германия официально присоединилась к инициативе "Фонд поддержки транспорта Украины", внеся грантовый взнос в размере 1 миллиона евро. Благодаря этому общий объем финансирования со стороны стран-партнеров достиг 4,1 миллиона евро.