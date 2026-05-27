Рекорд за два года: Китай показал самый быстрый рост промышленности, но есть нюанс

Промышленность Китая продемонстрировала самый быстрый рост доходов более чем за два года. Однако основным драйвером прироста стали лишь несколько секторов экономики.

Что обеспечило рекордный рост?

В апреле доходы промышленных предприятий Китая выросли на 24,7% в годовом измерении после быстрого подъема на 15,8% в марте, пишет Bloomberg.

Всего за первые четыре месяца 2026 года промышленность прибавила более 18%, как свидетельствуют данные Национального бюро статистики Китая.

Такой стремительный рост обеспечили два основных фактора – глобальный бум искусственного интеллекта и высокие цены на нефть.

Технологический бум, который в значительной степени стимулируют масштабные инвестиции американских гигантов, резко увеличил спрос на китайские электронные товары - от чипов до печатных плат.

В то же время энергетический кризис, вызванный войной в Иране, поддержал прибыльность производителей сырья, в частности нефтяных и газовых компаний.

В итоге прибыли китайских компаний по добыче нефти и газа за первые четыре месяца этого года выросли на 8%, при том, что в 2025 году упали на 19%. А химическая промышленность из-за высоких цен на нефть в мире нарастила прибыли вообще более чем на 70%.

Однако наибольший скачок показала электронная промышленность. Этому способствовали высокий спрос на продукты ИИ и резкое подорожание чипов. Как следствие, доходы в этой сфере выросли на 108% за первые четыре месяца года. По данным статистического бюро, именно эта отрасль обеспечила почти половину общего прироста промышленных доходов в стране.

Из-за взлета на рынке чипов также рекордно выросли доходы производителей специализированных электронных материалов – более чем на 600%, а производителей оптоволокна – более чем на 340%.

К тому же значительно повысился спрос на цветные металлы, в частности алюминий и медь, которые активно используют в технологической сфере.

Восстановление цен на промышленную продукцию способствовало быстрому росту доходов промышленных компаний, а новые отрасли, в частности машиностроение и высокотехнологичное производство, стали главными драйверами,

– пояснил специалист Национального бюро статистики Китая Юй Вейнин.

Какова ситуация в других отраслях?

В то же время рост фиксируют далеко не во всех отраслях промышленности Китая. Последняя статистика показывает все больший разрыв между доходностью различных секторов.

Отрасли, которые выигрывают от высоких цен на нефть и развития ИИ, демонстрируют стремительный рост. Тогда как в традиционных производствах ситуация ухудшается.

Прибыли производителей мебели упали на 54% против спада на 45% в первом квартале.

Текстильные и швейные компании зафиксировали снижение прибыли на 14% .

. Автопроизводители потеряли 17% прибыли из-за сокращения продаж самыми быстрыми темпами с середины 2022 года.

Несмотря на сильный общий показатель, восстановление остается узким и зависимым от отдельных секторов, а не всеобъемлющим,

– говорит главный экономист ING Bank NV Линн Сонг.

К тому же потребительские расходы и частные инвестиции остаются вялыми. Предприятия, которые работают на внутренний рынок, сталкиваются с ростом расходов на сырье и сокращением доходов.

Экономисты предупреждают, что это, вероятно, будет сдерживать повышение зарплат и прибылей в большинстве секторов экономики, даже если отдельные отрасли демонстрируют рекордные результаты.

Обратите внимание! Специалисты прогнозируют, что Китай и в дальнейшем будет делать ставку на экспорт. По данным опроса Bloomberg, экономисты повысили прогноз роста экспорта страны в 2026 году до 6,4% против 4,9%, которые ожидали в апреле.

Напомним, в первом квартале в первом квартале экономика Китая выросла на 5% в годовом измерении. Это больше, чем в предыдущем квартале, когда темпы роста составляли 4,5%, а также соответствует верхней границе целевого диапазона китайского правительства на 2026 год – от 4,5% до 5%.

Одним из главных факторов такого результата стало более сильное, чем ожидалось, промышленное производство. В марте оно выросло на 5,7% в годовом измерении, хотя аналитики прогнозировали подъем лишь на 5,3%.

На фоне войны на Ближнем Востоке дополнительный импульс получили китайские компании, которые перерабатывают уголь на химическую продукцию. Из-за скачка цен на нефть после блокировки Ормузского пролива инвесторы начали активно вкладываться в такие предприятия.

В частности, акции Ningxia Baofeng Energy, которая ежегодно производит миллионы тонн нефтехимической продукции из угля, с конца февраля выросли примерно на 30%. За этот же период бумаги крупнейшего китайского угольного производителя Shenhua Energy прибавили около 15%.