Экономика Китая неприятно удивила: новые данные заставили Пекин нервничать

Экономика Китая неожиданно замедлилась сильнее, чем ожидалось. В прошлом квартале темпы роста упали до самого низкого уровня за более чем три года.

Как замедлился рост экономики Китая

По данным Государственного статистического управления, ВВП во втором квартале вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Это ниже нижнего предела, установленного властями на 2026 год в 4,5–5%, пишет Bloomberg.

Экономисты издания также не ожидали, что экономика Китая так замедлится, ведь прогнозировали ВВП на уровне 4,5%.

В целом в квартальном исчислении валовой внутренний продукт страны рос самыми медленными темпами за более чем два года.

Следует добавить, что опасения по поводу состояния китайской экономики усиливаются еще с апреля. Ведь она растет все более медленно и несбалансированно:

экспорт быстро набирает обороты, а промышленность остается стабильной.

Однако напряженность в торговых отношениях с другими странами растет и создает угрозу для экономики, поскольку Китай все больше зависит от продаж на внешних рынках.

К тому же длительный спад на рынке недвижимости продолжает оказывать давление на китайские домохозяйства. Из-за этого потребители неохотно тратят деньги, а бизнес колеблется с инвестициями.

Экономика Китая начинает сбавлять обороты. Внутренний спрос остается самым слабым звеном экономики,

– уверена экономист Moody’s Analytics Сара Тан.

Как Пекин реагирует на спад

В Управлении статистики Китая назвали нынешнее замедление экономики временным явлением.

Однако экономисты уверены, что темпы роста, скорее всего, станут главной темой заседания политбюро правящей Коммунистической партии в конце июля.

Они ожидают, что власти ускорят государственные расходы и активизируют инвестиции в инфраструктурные проекты, чтобы стимулировать развитие экономики.

Китаю все равно придется реализовать политику поддержки роста во второй половине года – желательно до конца третьего квартала. Теперь июльское заседание Политбюро является событием, за которым мы внимательно следим,

– сказал экономист Australia & New Zealand Banking Group Рэймонд Юнг.

Напомним, еще в первом квартале 2026 года ВВП Китая продемонстрировал уверенный рост на 5% в годовом исчислении. Благодаря экспорту, высокотехнологичному производству и фискальным стимулам экономика уверенно росла, несмотря на слабый внутренний спрос и вызовы, обусловленные войной на Ближнем Востоке.