Штормить будет не на шутку: почему 2026 год станет роковым для экономики Кремля

Для России 2026 год начался не просто. Только за 12 первых дней нового года инфляция составила 1,2%.

Что ожидает российскую экономику в 2026 году?

Об этом более подробно рассказал экономист Иван Ус для 24 Канала.

Читайте также Обещает уже в третий раз: Россия уверяет, что почти готова запустить первую АЭС в дружественной стране

Хотя по официальному плану в этом году в Кремле ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в 4%. Об этом даже отмечает на официальном уровне Банк России.

В стране всегда стабильно снижают ключевую ставку. Но сейчас говорят о том, чтобы дальше этого не делать.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Я люблю ключевую ставку называть еще ставкой рефинансирования. То есть процент, под который даются средства коммерческим банкам в стране. И, соответственно, по оценкам Германа Грефа, главы российского "Сбербанка", ключевая ставка в России в нынешних условиях не должна превышать 12%. А Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, говорит, что она не должна превышать 7%.

Напомним! По состоянию на январь 2026 года, ключевая ставка в России установлена на уровне 16%.

Экономист Игорь Бураковский рассказал, что в экономике Кремля наблюдается большое количество проблем. В частности 2025 год стал чем-то вроде поворотного пункта, а 2026 год – фактически годом, когда будет понятно, что в дальнейшем ждет российскую экономику.

Игорь Бураковский Экономист, председатель правления ИЭИ Четвертый год подряд в российской экономике сохраняется дефицит государственного бюджета, который составляет примерно 5,6 триллионов рублей. Это рекордный показатель с 2020 года.

Эксперт пояснил: если проанализировать доходы бюджетной системы России – налоги, региональные бюджеты, пенсионный фонд, программу обязательного медицинского страхования и т.д. – они практически не растут.

Если говорить о росте ВВП, то по оценкам МВФ в 2026 году рост составит около 0,8%. Это означает фактическую стагнацию.

Также увеличился дефицит в том числе и из-за обвала цен на нефть:

Если сравнивать с 2024 годом, доходы в бюджет были меньше на 7,5%, в основном из-за недобора нефтегазовых сборов – в 2025 году они упали на 24% к предыдущему году, оказавшись на минимуме с 2020 года. Поступления, которые не связаны с нефтью и газом, выросли на 12,6% к предыдущему году – до 28,8 триллиона рублей. по сравнению с первоначальным планом они были меньше на ‍1,9%.

Эксперт в области экономики Юрий Щедрин заявил: несмотря на все, показатель дефицита бюджета, который меньше 3% ВВП страны, не свидетельствует о коллапсе экономики, хотя и является вызовом.

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в ОО "Мир.UA" Это не критический показатель, который свидетельствует о том, что номинально с экономикой у россиян не все так плохо, несмотря на то, что происходит санкционное давление на нее.

В то же время Иван Ус говорит, что Россия до сих пор остается на плаву. В частности благодаря своим отношениям с Китаем и Индией. И единственный решенный вопрос – российские средства, которые застряли в Индии.

Интересно! Дело в том, что Индия за ресурсы часть денег платит в рупиях. Еще 2 года назад в российских компаниях в индийских банках было начислено рупий на 39 миллиардов долларов США. Но получить эти средства компании не могут.

Напомним, что заместитель министра финансов России подтвердил, что страну ждет значительный бюджетный дефицит в 2026 году, в частности из-за сокращения нефтегазовых доходов. Об этом сообщили в украинской разведке.

Федеральный бюджет России в начале года будет выполнен с существенным дефицитом на фоне провала в нефтегазовых доходах и значительного авансирования расходов,

– сказал заместитель министра финансов Владимир Колычев.

В частности дефицит бюджета в стране будет ощущаться больше.

Что еще следует знать о ситуации в России?

В России ожидаются экономические проблемы как минимум до 2042 года. К этому времени страна "фактически обречена" на постоянный бюджетный дефицит.

Более того, в ноябре 2025 года российский ВВП вырос всего на 0,1% в годовом измерении. Это худший показатель с начала 2023 года. В частности это фактический сигнал – экономики России постепенно входит в стагнацию.