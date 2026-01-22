Штормить будет не на шутку: почему 2026 год станет роковым для экономики Кремля
- В 2026 году инфляция в России за первые 12 дней составила 1,2%, а ключевая ставка установлена на уровне 16%.
- Рост ВВП ожидается на уровне 0,8%, что свидетельствует о стагнации, а дефицит бюджета увеличился из-за падения цен на нефть.
Для России 2026 год начался не просто. Только за 12 первых дней нового года инфляция составила 1,2%.
Что ожидает российскую экономику в 2026 году?
Об этом более подробно рассказал экономист Иван Ус для 24 Канала.
Хотя по официальному плану в этом году в Кремле ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в 4%. Об этом даже отмечает на официальном уровне Банк России.
В стране всегда стабильно снижают ключевую ставку. Но сейчас говорят о том, чтобы дальше этого не делать.
Я люблю ключевую ставку называть еще ставкой рефинансирования. То есть процент, под который даются средства коммерческим банкам в стране. И, соответственно, по оценкам Германа Грефа, главы российского "Сбербанка", ключевая ставка в России в нынешних условиях не должна превышать 12%. А Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, говорит, что она не должна превышать 7%.
Напомним! По состоянию на январь 2026 года, ключевая ставка в России установлена на уровне 16%.
Экономист Игорь Бураковский рассказал, что в экономике Кремля наблюдается большое количество проблем. В частности 2025 год стал чем-то вроде поворотного пункта, а 2026 год – фактически годом, когда будет понятно, что в дальнейшем ждет российскую экономику.
Четвертый год подряд в российской экономике сохраняется дефицит государственного бюджета, который составляет примерно 5,6 триллионов рублей. Это рекордный показатель с 2020 года.
Эксперт пояснил: если проанализировать доходы бюджетной системы России – налоги, региональные бюджеты, пенсионный фонд, программу обязательного медицинского страхования и т.д. – они практически не растут.
Если говорить о росте ВВП, то по оценкам МВФ в 2026 году рост составит около 0,8%. Это означает фактическую стагнацию.
Также увеличился дефицит в том числе и из-за обвала цен на нефть:
- Если сравнивать с 2024 годом, доходы в бюджет были меньше на 7,5%, в основном из-за недобора нефтегазовых сборов – в 2025 году они упали на 24% к предыдущему году, оказавшись на минимуме с 2020 года.
- Поступления, которые не связаны с нефтью и газом, выросли на 12,6% к предыдущему году – до 28,8 триллиона рублей. по сравнению с первоначальным планом они были меньше на 1,9%.
Эксперт в области экономики Юрий Щедрин заявил: несмотря на все, показатель дефицита бюджета, который меньше 3% ВВП страны, не свидетельствует о коллапсе экономики, хотя и является вызовом.
Это не критический показатель, который свидетельствует о том, что номинально с экономикой у россиян не все так плохо, несмотря на то, что происходит санкционное давление на нее.
В то же время Иван Ус говорит, что Россия до сих пор остается на плаву. В частности благодаря своим отношениям с Китаем и Индией. И единственный решенный вопрос – российские средства, которые застряли в Индии.
Интересно! Дело в том, что Индия за ресурсы часть денег платит в рупиях. Еще 2 года назад в российских компаниях в индийских банках было начислено рупий на 39 миллиардов долларов США. Но получить эти средства компании не могут.
Напомним, что заместитель министра финансов России подтвердил, что страну ждет значительный бюджетный дефицит в 2026 году, в частности из-за сокращения нефтегазовых доходов. Об этом сообщили в украинской разведке.
Федеральный бюджет России в начале года будет выполнен с существенным дефицитом на фоне провала в нефтегазовых доходах и значительного авансирования расходов,
– сказал заместитель министра финансов Владимир Колычев.
В частности дефицит бюджета в стране будет ощущаться больше.
Что еще следует знать о ситуации в России?
В России ожидаются экономические проблемы как минимум до 2042 года. К этому времени страна "фактически обречена" на постоянный бюджетный дефицит.
Более того, в ноябре 2025 года российский ВВП вырос всего на 0,1% в годовом измерении. Это худший показатель с начала 2023 года. В частности это фактический сигнал – экономики России постепенно входит в стагнацию.