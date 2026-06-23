У России большие проблемы, но она пока держится: почему экономика ещё не рухнула

Военная экономика России всё чаще демонстрирует признаки слабости. Однако, несмотря на все признаки приближения серьёзного экономического кризиса, до краха ей ещё далеко.

Что говорят аналитики об экономике России

За последние несколько месяцев различные аналитические центры на Западе заявили об ослаблении российской экономики, пишет The Economist.

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Кельский институт мировой экономики в новом отчете отмечает, что Россия столкнулась со "структурным истощением".

Экономист Чарльз Геккер из Королевского института объединенных служб (RUSI) заявил, что Россия, вероятно, уже находится в рецессии.

Эксперт Найджел Гулд-Дэвис из Международного института стратегических исследований предупредил о "грядущем кризисе российской экономики".

В то же время издание отмечает, что Россия все-таки смогла избежать экономического обвала, на который надеялся Запад. В частности, она взяла курс на торговлю с Китаем и Индией. Также Москва активно использовала резервы для финансирования армии, инфраструктуры и социальных выплат.

Каковы показатели экономики России

Индекс экономической активности от международного банка Goldman Sachs свидетельствует о замедлении роста в России, но не о резком спаде.

Опросы показали, что потребительские настроения ухудшились, хотя по-прежнему остаются довольно высокими.

Российским компаниям становится все сложнее экспортировать нефть и газ из-за ударов украинских дронов по инфраструктуре. Но общий объем экспорта этих товаров в апреле все же был немного выше, чем годом ранее.

К тому же часть компаний демонстрирует положительные результаты. Например, "Аэрофлот" за первые пять месяцев 2026 года перевез пассажиров на общее расстояние 40 миллиардов километров, то есть почти на 10% больше, чем в прошлом году за этот период.

А состоятельные россияне, как и раньше, продолжают покупать себе элитные товары из-за рубежа, только теперь контрабандой. В частности, спрос на Lamborghini в этом году оказался на 80% выше, чем в 2025-м.

В целом The Economist прогнозирует, что в 2026 году российская экономика вырастет примерно на 1%.

Новые санкции, дальнейшее падение цен на нефть и удары Украины по энергетической инфраструктуре могут ослабить этот рост, но для настоящего краха российской военной экономики, по мнению издания, нужны гораздо более радикальные факторы,

– уверены аналитики.

Таким образом, российская экономика держится, в частности, за счёт государственной поддержки военного сектора. Поэтому для реального обвала системы необходимы более активные действия. То есть не только Украина должна усилить удары по российской нефти, но и союзники должны прибегнуть к более жестким санкциям, которые ограничат доходы Кремля.

Напомним, что экономические прогнозы не являются приоритетом для Владимира Путина. Он предлагает сокращать расходы в других сферах, не связанных с финансированием армии.