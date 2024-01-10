Экономика России замедлит свой рост: прогноз Всемирного банка

Всемирный банк обновил свои прогнозы по экономическому состоянию России в 2024-2025 годах. Москву ожидает снижение темпов роста ВВП.

Что будет с ВВП России

По прогнозам Всемирного банка темпы роста экономики России возрастут на 1,3%, что ниже, чем в прошлом году. В 2025 году увеличение ВВП еще больше замедлится – до 0,9%.

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В 2023 году темпы роста ВВП в России составили 2,6%. Это быстрее, чем ожидал Всемирный банк и обусловлено значительной фискальной поддержкой, включая дополнительные военные расходы.

В прошлом году добыча и экспорт нефти сократилась и Россия ввела экспортные ограничения на 300 000 баррелей в сутки. Начиная с января 2024 г. страна углубила их еще на 200 000 баррелей.

Что будет с глобальным ВВП

Из-за снижения обменного курса в стране выросла инфляция, повлекшая за собой дальнейшее повышение учетной ставки.

Также Всемирный банк обновил прогнозы по глобального роста ВВП в последующие два года. Ожидается, что в 2024 году показатель составит 2,4%, а уже в 2025 году – 2,7%. Это самые низкие показатели за последние три десятилетия.

С одной стороны, мировая экономика находится в лучшем положении, чем годом ранее: риск глобальной рецессии снизился, во многом благодаря силе экономики США. Однако растущая геополитическая напряженность может создать новые краткосрочные опасности для мировой экономики,

– объяснили во Всемирном банке.

Относительно Украины прогнозы таковы: