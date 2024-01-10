Що буде з ВВП Росії

За прогнозами Світового банку темпи зростання економіки Росії зростуть на 1,3%, що ниже ніж минулого року. Натомість у 2025 році збільшення ВВП ще більше сповільниться – до 0,9%.

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У 2023 році темпи зростання ВВП в Росії становили 2,6%. Це швидше ніж очікував Світовий банк і зумовлено значною фіскальною підтримкою, включаючи додаткові військові витрати.

Потягом минулого року видобуток та експорт нафти скоротився і Росія ввела експортні обмеження на 300 000 барелів на добу. Починаючи з січня 2024 року країна поглибила їх ще на 200 000 барелів.

Зверніть увагу! Через зниження обмінного курсу у країні зросла інфляція, яка спричинила подальше підвищення облікової ставки.

Що буде з глобальним ВВП

Також Світовий банк оновив прогнози щодо глобального зростання ВВП у наступні два роки. Очікується, що у 2024 році показник складе 2,4%, а вже у 2025 році – 2,7%. Це найнижчі показники за останніх три десятиліття.

З одного боку, світова економіка перебуває у кращому становищі, ніж рік тому: ризик глобальної рецесії знизився, багато в чому завдяки силі економіки США. Проте геополітична напруженість, що зростає, може створити нові короткострокові небезпеки для світової економіки,

– пояснили у Світовому банку.

Щодо України прогнози такі: