Россия сталкивается с экономическими проблемами, которые могут осложнить ее способность вести войну против Украины уже в следующем году. Дефицит бюджета растет, экономика стоит на месте, а санкции создают все большее давление.

Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, что речь идет о "окне в 6 – 12 месяцев", когда Москва еще будет способна финансировать наступательные действия. После этого поддерживать войну станет значительно труднее.

Смотрите также Пакт Молотова – Риббентропа и заговор тиранов: почему Россия обречена повторять ошибки прошлого

Сколько территории Россия контролирует сейчас?

Россия пыталась использовать теплый сезон для продвижения на фронте, но результат оказался минимальным. В Донецкой области после падения Бахмута в 2023 году оккупанты взяли под контроль лишь несколько населенных пунктов.

По моим подсчетам, они захватили лишь 1% украинской территории с ноября 2022 года. Сегодня под контролем России примерно 19% Украины,

– объяснил Лукас.

Он уточнил, что попытки продвинуться в Сумской и Днепропетровской областях в этом году также не дали значительных результатов.

Экономика России на грани стагнации

Экономика России уже находится в стагнации: ВВП почти не растет, а инфляционные скачки свидетельствуют о перегреве. Кремль стоит перед выбором – снижать процентные ставки и рисковать новым витком инфляции или держать их высокими и провоцировать рецессию.

Дефицит государственного бюджета за последние месяцы вырос на 30%. Могут ли они и дальше бросать деньги на войну?,

– отметил Лукас.

По его мнению, именно экономическая слабость формирует ограниченное "окно в 6 – 12 месяцев" для финансирования войны против Украины.

Справка: ВВП (валовой внутренний продукт) это общая стоимость всех товаров и услуг, которые производит страна за год. Если он не растет, экономика стоит на месте.

Рецессия это период спада экономики, когда производство уменьшается, а люди и бизнесы начинают беднеть.

Дефицит бюджета это когда расходы государства превышают его доходы и не хватает денег на все нужды.

Перегрев экономики это ситуация, когда экономика растет слишком быстро, цены прыгают вверх, а инфляция выходит из-под контроля.

Россия в изоляции, Украина с поддержкой мира

Россия все больше зависит от ограниченного круга партнеров, в частности Китая и Ирана, ведь большинство мировых рынков закрыты для нее из-за санкций.

Я бы не хотел оказаться в России, которая изолирована на международной арене, зависит от Ирана и Китая для продажи нефти и сталкивается с массой санкций. Я бы выбрал Украину, которая является союзником европейского блока, одной из крупнейших экономик мира с населением в 450 миллионов, и может рассчитывать на поддержку Канады, Австралии, Южной Кореи и Японии,

– подчеркнул Лукас.

Он подчеркнул, что именно международная солидарность обеспечивает Украине экономическую устойчивость и ресурс для продолжения сопротивления. В отличие от изолированной России, Киев может опираться на широкую поддержку союзников.

Что происходит с экономикой России сейчас?