Час вичерпується: як довго ще Росія зможе фінансувати війну
- Росія стикається з економічними проблемами, які можуть обмежити її здатність фінансувати війну проти України, зокрема через зростаючий дефіцит бюджету та стагнацію економіки.
- Зростання ВВП Росії зупинилося, а аналітики прогнозують, що ситуація буде погіршуватися через санкції, скорочення експорту енергоресурсів і втрати ринків у Європі.
Росія стикається з економічними проблемами, які можуть ускладнити її здатність вести війну проти України вже наступного року. Дефіцит бюджету зростає, економіка стоїть на місці, а санкції створюють дедалі більший тиск.
Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, що йдеться про "вікно у 6 – 12 місяців", коли Москва ще буде здатна фінансувати наступальні дії. Після цього підтримувати війну стане значно важче.
Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого
Скільки території Росія контролює зараз?
Росія намагалася використати теплий сезон для просування на фронті, але результат виявився мінімальним. У Донецькій області після падіння Бахмута у 2023 році окупанти взяли під контроль лише кілька населених пунктів.
За моїми підрахунками, вони захопили лише 1% української території з листопада 2022 року. Сьогодні під контролем Росії приблизно 19% України,
– пояснив Лукас.
Він уточнив, що спроби просунутися в Сумській та Дніпропетровській областях цього року також не дали значних результатів.
Економіка Росії на межі стагнації
Економіка Росії вже перебуває у стагнації: ВВП майже не зростає, а інфляційні стрибки свідчать про перегрів. Кремль стоїть перед вибором – знижувати процентні ставки й ризикувати новим витком інфляції або тримати їх високими й провокувати рецесію.
Дефіцит державного бюджету за останні місяці зріс на 30%. Чи можуть вони і далі кидати гроші на війну?,
– зауважив Лукас.
На його думку, саме економічна слабкість формує обмежене "вікно у 6 – 12 місяців" для фінансування війни проти України.
Довідка:
- ВВП (валовий внутрішній продукт) це загальна вартість усіх товарів і послуг, які виробляє країна за рік. Якщо він не зростає, економіка стоїть на місці.
- Рецесія це період спаду економіки, коли виробництво зменшується, а люди й бізнеси починають біднішати.
- Дефіцит бюджету це коли витрати держави перевищують її доходи й бракує грошей на всі потреби.
- Перегрів економіки це ситуація, коли економіка зростає надто швидко, ціни стрибають угору, а інфляція виходить з-під контролю.
Росія в ізоляції, Україна з підтримкою світу
Росія дедалі більше залежить від обмеженого кола партнерів, зокрема Китаю та Ірану, адже більшість світових ринків закриті для неї через санкції.
Я б не хотів опинитися в Росії, яка ізольована на міжнародній арені, залежить від Ірану та Китаю для продажу нафти й стикається з масою санкцій. Я б обрав Україну, яка є союзником європейського блоку, однієї з найбільших економік світу з населенням у 450 мільйонів, і може розраховувати на підтримку Канади, Австралії, Південної Кореї та Японії,
– наголосив Лукас.
Він підкреслив, що саме міжнародна солідарність забезпечує Україні економічну стійкість і ресурс для продовження опору. На відміну від ізольованої Росії, Київ може спиратися на широку підтримку союзників.
Що відбувається з економікою Росії зараз?
- Зростання ВВП Росії фактично зупинилося. Після короткого підйому минулого року економіка знову входить у стагнацію, і далі ситуація лише погіршуватиметься.
- Аналітики прогнозують, що найближчим часом темпи зростання можуть впасти майже до нуля. Це наслідок санкцій, скорочення експорту енергоресурсів і втрати ринків у Європі.
- Водночас економіка має глибші проблеми: інвестиції скорочуються, виробництво падає, а дефіцит бюджету зростає. Кремль змушений витрачати більшість ресурсів на війну, урізаючи витрати на соціальні сфери.