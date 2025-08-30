Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, що йдеться про "вікно у 6 – 12 місяців", коли Москва ще буде здатна фінансувати наступальні дії. Після цього підтримувати війну стане значно важче.

Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого

Скільки території Росія контролює зараз?

Росія намагалася використати теплий сезон для просування на фронті, але результат виявився мінімальним. У Донецькій області після падіння Бахмута у 2023 році окупанти взяли під контроль лише кілька населених пунктів.

За моїми підрахунками, вони захопили лише 1% української території з листопада 2022 року. Сьогодні під контролем Росії приблизно 19% України,

– пояснив Лукас.

Він уточнив, що спроби просунутися в Сумській та Дніпропетровській областях цього року також не дали значних результатів.

Економіка Росії на межі стагнації

Економіка Росії вже перебуває у стагнації: ВВП майже не зростає, а інфляційні стрибки свідчать про перегрів. Кремль стоїть перед вибором – знижувати процентні ставки й ризикувати новим витком інфляції або тримати їх високими й провокувати рецесію.

Дефіцит державного бюджету за останні місяці зріс на 30%. Чи можуть вони і далі кидати гроші на війну?,

– зауважив Лукас.

На його думку, саме економічна слабкість формує обмежене "вікно у 6 – 12 місяців" для фінансування війни проти України.



Довідка: ВВП (валовий внутрішній продукт) це загальна вартість усіх товарів і послуг, які виробляє країна за рік. Якщо він не зростає, економіка стоїть на місці.

Рецесія це період спаду економіки, коли виробництво зменшується, а люди й бізнеси починають біднішати.

Дефіцит бюджету це коли витрати держави перевищують її доходи й бракує грошей на всі потреби.

Перегрів економіки це ситуація, коли економіка зростає надто швидко, ціни стрибають угору, а інфляція виходить з-під контролю.

Росія в ізоляції, Україна з підтримкою світу

Росія дедалі більше залежить від обмеженого кола партнерів, зокрема Китаю та Ірану, адже більшість світових ринків закриті для неї через санкції.

Я б не хотів опинитися в Росії, яка ізольована на міжнародній арені, залежить від Ірану та Китаю для продажу нафти й стикається з масою санкцій. Я б обрав Україну, яка є союзником європейського блоку, однієї з найбільших економік світу з населенням у 450 мільйонів, і може розраховувати на підтримку Канади, Австралії, Південної Кореї та Японії,

– наголосив Лукас.

Він підкреслив, що саме міжнародна солідарність забезпечує Україні економічну стійкість і ресурс для продовження опору. На відміну від ізольованої Росії, Київ може спиратися на широку підтримку союзників.

Що відбувається з економікою Росії зараз?