В России разоблачили налоговую схему, которая стоила бюджету 13 миллиардов долларов или 1 триллион рублей. Мошенники продавали поддельные документы, по которым компании годами выводили деньги "в тень" из-за того, что платили меньше налогов.

Как в России разоблачили схему растрат госбюджета?

О том, какую сумму недополучила Москва из-за мошенничества, говорится в материале Bloomberg.

Следственный комитет России обнаружил группу, которая работала с 2023 года. Речь идет об организованной преступной группировке, создавшей более 4 тысяч юридических лиц, которые существовали только на бумаге без фактического бизнеса. Так, они продали на 40 тысяч организаций поддельные документы (счета-фактуры).

Простыми словами компании покупали эти документы, чтобы не "светить" налоговой реальные расходы и уменьшить налоги.

Общая сумма убытков для росбюджета от такой схемы – 1 триллион рублей или 13,3 миллиарда долларов. И как отмечает издание, для экономики страны, которая страдает от растущего дефицита, это весомые деньги.

В частности обнаружили мошенничество из-за того, что Россия активно ищет пути для покрытия финансового дефицита. Так, экономика Москвы страдает из-за военного времени и в стране решили повысить налог на добавленную стоимость. Очевидно, из-за этого местные компании тоже начали искать обходные пути.

Заметьте! В первом квартале 2026 года дефицит бюджета России составил 4,6 триллиона рублей. Как отмечают в Министерстве финансов страны, значение превышает даже целевой показатель государства на весь год – 3,8 триллиона рублей.

В то же время известно, что организаторов заговора осудили за экономические преступления. Сейчас же страна должна установить, кто именно получал выгоду от мошеннической схемы.

Что известно падение экономики Кремля?

Накануне в The Moscow Times писали, что директор Сбербанка России Михаил Матовников заявил о том, что экономика "не просто замедляется, а падает".

По словам главы крупнейшего банка Кремля, такие последствия государство имеет из-за уменьшения или отсутствия внешнего спроса на местные товары. Речь идет в частности о крупных отраслях России.

Но также причиной является инфляция. Чтобы уменьшить показатель в Центробанке увеличили процентные ставки. В то же время на конец 2025 года увеличение ВВП сократилось до 1%, показатель упал в четыре раза.

Бюджетного импульса ждать не приходится, кредитный импульс очень ограничен, и мы получаем сильное приземление экономики,

– добавил Матовников.

Так стоит учесть и доходы от импорта нефти, которые существенно повлияли на бюджет страны и увеличили доходы отрасли вдвое. Однако даже с этими дополнительными деньгами по итогам года ВВП страны может добавить лишь 0,9 – 1,3%.

