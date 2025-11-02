Экономика России начинает входить в новую фазу. Теперь даже официальная статистика уже не может скрыть имеющиеся проблемы.

Что происходит с российской экономикой?

Уже сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 %, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

И эта цифра свидетельствует о системном сворачивании бизнес-активности. В частности кредитный рынок должен был бы быть "индикатором доверия". Но он показал, что доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %. Кроме того, примерно 165 тысяч компаний не имеют возможности обслуживать долги.

Это сигнал о том, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость,

– отметили в разведке.

Еще один пример: недавно угольная отрасль считалась одним из "столпов" российского экспорта. Однако уже сейчас доля убыточных предприятий в этой сфере выросла до 67 %. Сальдированный убыток за период с января по август достиг 263,2 миллиарда рублей, увеличившись только за один месяц на 38,2 миллиарда. Прибыль упала вдвое, а убытки выросли в 2,6 раза.

Что касается "Почты России":

падение доходов от ключевых услуг произошло на 4,5 %; от финансового посредничества – на 9,3 %; валовая доходность сократилась в 2,5 раза, ; убыток от продаж вырос в 5,7 раза – до 10,7 миллиарда рублей.

Компания объяснила это "изменениями в операционной среде", но краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем год назад.

Прибыль металлургического гиганта "Норникель" за девять месяцев сократилась на 39 %, а расходы выросли на 34% из-за повышения ставок. Произошло также одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины. Поэтому становится заметно, что компания теряет позиции на глобальном рынке.

Символический вид имеет и результат "Газпрома" – чистый убыток в 170,3 миллиарда рублей за девять месяцев. Для компании, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен был гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке,

– объяснили в СВР Украины.

Крупная компания "РЖД" также попала в список разведки. Убыток в 4,2 миллиарда рублей "дополняет картину общего упадка".

Можно сделать вывод, что российская экономика теряет способность генерировать прибыль. И это даже в "традиционно сильных" секторах.

Заметьте! Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций подчеркивают, что кризис не является временным явлением, а становится обыденность.

В частности Центр противодействия дезинформации сообщал, что крупнейшие российские компании буквально тонут в долгах. "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" имеют долги на более 12 триллионов рублей (примерно 152 миллиардов долларов). Это рекордные показатели за всю историю.

Причины – резкое падение экспортной выручки, санкции, ограниченный доступ к внешним рынкам капитала,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Масштабы задолженности делают компании зависимыми от поддержки государства, но оно уже не может оказать эту поддержку из-за огромных военных расходов.

