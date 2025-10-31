Каково финансовое состояние "РЖД"?

За январь-сентябрь 2025 года "РЖД" потеряла 4,4 миллиарда рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет компании.

Смотрите также Не испугал, а разозлил Трампа: как Путин просчитался с новыми ядерными играми

В компании связывают убытки с высокой ключевой ставкой. За тот же период прошлого года "РЖД" получила прибыль в 44 миллиарда рублей. Из-за проблем с бюджетом "РЖД" приняли ряд мер:

на треть сократили инвестиции;

отправили часть работников в принудительные неоплачиваемые отпуска;

запустили процесс сокращения персонала.

Напомним, что "РЖД" входит в ТОП-3 российских компаний с наибольшими долгами – 2,771 триллиона рублей, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

На втором месте – "Роснефть" (3,6 триллиона рублей), а лидер этого списка – "Газпром" (6,047 триллионов рублей). Причинами являются:

Резкое падение экспортной выручки; Санкции; Ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.

Такие масштабы задолженности делают компании зависимыми от государственной поддержки. Но как раз государство уже не может оказать эту поддержку, этому мешают огромные военные расходы.

Какие проблемы есть в экономике России?