Каково финансовое состояние "РЖД"?
За январь-сентябрь 2025 года "РЖД" потеряла 4,4 миллиарда рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет компании.
В компании связывают убытки с высокой ключевой ставкой. За тот же период прошлого года "РЖД" получила прибыль в 44 миллиарда рублей. Из-за проблем с бюджетом "РЖД" приняли ряд мер:
- на треть сократили инвестиции;
- отправили часть работников в принудительные неоплачиваемые отпуска;
- запустили процесс сокращения персонала.
Напомним, что "РЖД" входит в ТОП-3 российских компаний с наибольшими долгами – 2,771 триллиона рублей, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
На втором месте – "Роснефть" (3,6 триллиона рублей), а лидер этого списка – "Газпром" (6,047 триллионов рублей). Причинами являются:
- Резкое падение экспортной выручки;
- Санкции;
- Ограниченный доступ к внешним рынкам капитала.
Такие масштабы задолженности делают компании зависимыми от государственной поддержки. Но как раз государство уже не может оказать эту поддержку, этому мешают огромные военные расходы.
Какие проблемы есть в экономике России?
Дефицит бюджета России в следующем году может составить 100 – 130 миллиардов долларов из-за санкций, если импортеры российских энергоресурсов уменьшат объемы или откажутся от торговли.
В 2025 году 39% россиян считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, что является одним из самых высоких уровней пессимизма за 20 лет исследований Gallup. Рост цен в России, особенно на продукты питания, и неравномерность экономической устойчивости вызывают уныние.
В России регионы сокращают местные бюджеты из-за финансового кризиса. Урезаются социальные расходы даже на образование и здравоохранение, уже в 12 регионах с сокращением зарплат столкнулись учителя.