Экономика России не сможет выдерживать давление долго, – Павел

Президент Чехии считает, что один из способов подтолкнуть Россию к переговорам - экономическое давление. Его Россия не сможет выдержать, поэтому придется договариваться.

Экономическое давление толкнет Россию к переговорам

Петр Павел считает, что военная помощь Украине – необходимая составляющая, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Однако, по его словам, гораздо более мощным инструментом являются финансовые, экономические и другие меры, например санкции.

С одной стороны, по-прежнему, необходимо предоставлять Украине военную поддержку, но с другой – одержать победу в этой войне исключительно на поле боя невозможно. И я считаю, что по обе стороны Атлантики заинтересованы в значительно большем экономическом давлении на Россию. Потому что это такой набор мер, который не убивает, но при этом является очень мощным, – говорит Павел.

По его мнению, с учетом ее нынешнего состояния российская экономика не сможет выдерживать экономическое давление долго. Поэтому рано или поздно у России не останется другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров и согласиться на то, что она до сих пор фактически отвергала.

Какие прогнозы по экономике России

Настоящих цифр по российской экономики никто не скажет. Аналитик Андрей Шевчишин считает, что статистическими данными можно манипулировать, то есть освещать те аспекты, которые нужно, а те, что не нужно, просто прятать.

Например, если сравнить рост российского ВВП в I квартале 2025 года – по словам Путина, это 1,5% – то за аналогичный период в 2024 году показатель был на уровне 5,4%, то есть выше.

В минэкономики России также прогнозируют, что рост ВВП в 2025 году составит 2,5%, но международные эксперты говорят только о показателе до 1,6% по сравнению с 4,3% в 2024 году.

Российская экономика сейчас пока держится из-за высоких государственных расходов, которые стимулируют ВПК, которые выплачивают военным деньги, а те, соответственно, их тратят и т.д,

– отмечает Шевчишин.

Дело в том, что экономика России перешла на военные рельсы. Все переформатировалось на это направление и государство вкладывало в соответствующие инвестиции.