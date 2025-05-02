Россия стоит перед кризисом: какие отрасли стремительно обваливаются

Россия, вероятно, близка к экономическому кризису. Темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз, вместе с тем начала сокращаться оптовая торговля.

Что происходит с экономикой России

За январь-март российский ВВП прибавил 1,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ. Это почти втрое больше предыдущего прогноза. В цифрах – это более 3,7 триллиона рублей.

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Промышленность

Темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз – с 5,7% до 1,1%, а оптовая торговля впервые с зимы 2023 года начала сокращаться – на 2,1% за квартал.

Полезные ископаемые

Спад в добыче полезных ископаемых ускорился вчетверо – с 0,9% в конце прошлого года до 3,7%, а несырьевая промышленность начала расти вдвое медленнее – 4,7% в январе-марте против 10,7% в октябре-декабре.

Грузы

Перевозки грузов по железным дорогам России в марте снизились на 7,2%, а за первый квартал – на 6,1%. Сюда входят погрузки зерна, цемента и строительных грузов, нефти и нефтепродуктов, черных металлов, каменного угля, контейнеров.

Также спад охватил гражданское машиностроение, производство электрооборудования, выпуск стройматериалов и черную металлургию. Рекордно с первых месяцев войны просело производство продуктов питания – на 0,7% в месяц в первом квартале.

Цена нефти будет снижаться

В своих обновленных макропрогнозах Минфин России также снизил ожидаемый уровень стоимости барреля нефти с 69,7 долларов до 56 долларов, а уровень инфляции увеличил с 4,5% до 7,6%. Впрочем в реальности уровень инфляции уже превышает 10%:

Ухудшение финансово-экономического положения на фоне затяжной преступной войны против Украины заставляет путинских бухгалтеров и мытарей усиливать налоговое давление. Осенью 2025 года кремль планирует очередной "блок поправок" в бюджет – похоже, что скрывать углубление проблем Москве все труднее,

– сообщает ГУР.

Что дальше ждет экономику России

Экономист Continuum Economics Волкан Сезгин говорит, что квартальный результат для экономики России стал худшим с января-марта 2023 года. И это следствие усиления санкций, сложностей с поставками, а также высокой инфляции.

В 2023-2024 годах российский ВВП, согласно официальной статистике, два года подряд рос на 4,1% – с рекордной за 14 лет скоростью. Но как минимум 40% этого роста обеспечило военное производство.

Интересно! Зато научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге считает, что Россия стоит перед экономическим кризисом. Главной угрозой, по его словам, становится падение цен на нефть, от которых зависит каждый второй доллар экспортных доходов и каждый четвертый рубль в федеральном бюджете.