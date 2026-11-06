Финансовое бремя войны вынуждает Россию идти на радикальные меры по отношению к собственному населению. Вместо развития социальной сферы местные власти выбирают путь тотальной экономии.

Почему россияне остаются без базового лечения

Российские регионы начали стремительно сокращать финансирование медицины, чтобы закрыть огромные дыры в бюджете, вызванные войной против Украины, о чем сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Только за первое полугодие 2026 года расходы на здравоохранение сократились на 5,8% – до 999 миллиардов рублей. В денежном эквиваленте это составляет минус 61 миллиард рублей по сравнению с прошлым годом.

Расходы сократили сразу 42 региона, причем в 11 из них падение превысило 20%.

Обратите внимание! Наибольший удар пришелся на Республику Алтай с обвалом на 40,6%, а также на Кировскую область, где финансирование сократилось на 39%.

Кемеровская область, которая и без того страдает от глубокого кризиса в угольной промышленности, потеряла 33,2% бюджета на здравоохранение;

в то же время Оренбургская – 32,1%;

а Московская – 28,5%.

Как ситуация сказывается на заболеваниях

Тотальная экономия уже привела к коллапсу в обеспечении жизненно необходимыми препаратами. В более чем 30 регионах больные диабетом остались без глюкагона – критически важного препарата.

Этих лекарств больше нет в больницах Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Коми, а также в Тверской, Кемеровской, Волгоградской и Самарской областях. Местные бюджеты просто не в состоянии закупить базовые медикаменты, оставляя людей один на один с болезнями.

На фоне общего медицинского коллапса Россия стремительно теряет контроль над эпидемией ВИЧ. В 27 регионах доля инфицированных среди беременных уже превысила 1%, что является прямым признаком генерализованной эпидемии.

Наихудшая ситуация наблюдается в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях, где вирусом заражены более 2% населения, а среди мужчин в возрасте 40–50 лет этот показатель достигает катастрофических 3%.

Обратите внимание! Федеральный бюджет на 2027 год предусматривает дополнительные лекарства лишь для 30 тысяч новых пациентов с ВИЧ, однако реальность значительно хуже: в 2025 году диагноз получили 45 тысяч человек, а в 2024 году – около 52 тысяч.

Таким образом, запланированного финансирования не хватает даже для обеспечения всех новых пациентов,

– пояснили в СВРУ.

Напомним, что в России начинают экономить во многих сферах. Например, выплаты семьям погибших военнослужащих в стране сокращаются или даже просто исчезают.

Более того, уже известно о проблемах с зарплатами у российских военных. Однако нововведение пока не касается оккупантов, воюющих в Украине.