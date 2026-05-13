Пока Путин мечтает о росте: российская экономика будет отставать до конца десятилетия

В Кремле уже даже официально не надеются кого-то убедить в росте российской экономики. Она, вероятно, будет оттаивать от мировых темпов как минимум до конца 2029 года.

Какой экономический рост прогнозирует правительство?

Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе, представленном в России, пишет The Moscow Times.

В своем отчете Министерство экономического развития России ссылается на оценку Международного валютного фонда. По ней мировая экономика до 2029 года будет расти примерно на 3,2% ежегодно.

В то же время, по подсчетам ведомства, российский ВВП будет демонстрировать значительно более слабые темпы – лишь в около 1,5% в год в среднем.

Минэкономразвития России прогнозирует, что рост ВВП составит:

0,4% – в 2026 году;

1,4% - в следующем году;

1,9% – в 2028 году;

и 2,4% – в 2029 году.

И все другие страны превысят даже эти минимальные показатели России. Ожидается, что страны, развивающихся, будут расти в среднем 4,1% в год. А развитые государства продемонстрируют минимум 1,7% роста ВВП.

Отставание России имеет длительный характер. За четыре года войны средние темпы роста ее экономики составляли 2,2%, а с 2014 по 2025 год – около 1,6%. За этот период мировая экономика выросла почти на 40,6%, тогда как российская – лишь на 18,7%, – подсчитало издание.

При этом Кремль ранее обещал рост ВВП на уровне 3% ежегодно. Но в реальности достичь этого показателя России пока не удается.

В ближайшие годы, согласно прогнозу, мы вряд ли сможем выйти на 3% роста в год при нынешних условиях, однако в то же время не можем и сказать, что это невозможно,

– добавляются в Минэкономразвития России.

Заметьте! В правительстве России заявляют, что работают над возвращением экономики к устойчивому росту. Однако на практике только повышают налоги для бизнеса, вводят регуляторные ограничения и сокращают государственную поддержку, что, только усиливает давление на экономику.

Почему экономика России замедляется?

В министерстве одной из главных причин замедления российской экономики называют высокие процентные ставки. Из-за них в прошлом году инвестиции сократились на 2,3%, а в этом году ожидается дополнительное падение еще на 1,5%.

Также экономисты считают, что жесткая политика Центробанка влияет не только на колебания экономики, но и на ее долгосрочный потенциал ее развития.

Сам Центробанк оценивает потенциальные темпы роста российской экономики на уровне 1,5 – 2,5%. Похожие оценки дают и эксперты, которые указывают на низкий рост рынка труда и ограниченный доступ к западным рынкам, вызванный введенными санкциями.

Вместе с тем часть экономистов считает, что России необходим рост минимум на 3,5% ежегодно. Только так она сможет одновременно финансировать:

военный сектор;

технологическое развитие;

социальные расходы;

и структурную перестройку экономики.

Без этого, по их оценкам, ресурсов на все эти задачи просто не хватит. А значит, что придется чем-то жертвовать, чтобы профинансировать приоритетные направления.

Уже даже российский диктатор Владимир Путин признал экономические проблемы в России. Недавно он заявил, что за первые два месяца 2026 года ВВП сократился на 1,8%.

Как пояснил в комментарии 24 Каналу президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, Путин просто не может больше скрывать реальность.

Сопротивляться объективной реальности невозможно. Теперь почти все регионы уже опустошили все свои резервы. Бизнес в России также находится в сложном положении. Это не секрет. Но в сегодняшней конфигурации Путин сделать что-то просто не может,

– уверен политолог.

Какова ситуация в экономике России сейчас?

Российская экономика по итогам первого квартала 2026 года сократилась на 1,5% в годовом измерении, что стало худшим показателем с начала масштабного санкционного давления со стороны Запада.

Санкции все сильнее давят на экономику страны-агрессора. Согласно внутренним оценкам российских аналитических институтов, до 2030 года совокупные потери от ограничений могут вырасти еще минимум на 136 миллиардов долларов.

На фоне этого российский Сбербанк уже пересмотрел свой прогноз на 2026 год в сторону ухудшения. Ожидаемый рост ВВП снизили с 1 – 1,5% до 0,5 – 1%.

В то же время прогноз по инфляции в России, наоборот, повысили. Если ранее ожидался рост цен на уровне 5 – 6%, то теперь прогноз составляет уже 6 – 6,5%.