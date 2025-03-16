Сбываются худшие прогнозы: как Кремль самостоятельно уничтожает экономику России

Российские министерства финансов и экономики не могут делать точных прогнозов относительно ситуации в стране. Все их сообщения являются фальшивыми, поэтому верить им нельзя.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, объяснив, что сначала профильное министерство делает прогноз. В соответствии с ним Минфин утверждает бюджет.

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Почему возникла "дыра" в российском бюджете

Чиновники пишут прогнозы о том, как якобы российская экономика будет процветать. Конечно, ничто из этого не сбывается, а бюджет, который был построен на этих прогнозах, "рассыпается".

Очень большой дефицит был уже в конце 2024 года. Он составлял 3,5 триллионов. Тогда это объяснили тем, что якобы ничего страшного не произошло, это лишь авансирование платежей на 2025 год,

– рассказал Игорь Липсиц.

Но, когда наступил 2025 год, платежи снова были высокими, а никакого перекрытия авансами не фиксировали. Наоборот были огромные расходы. Это означает, что профильные министерства не знают, что делать и как исправить ситуацию.

Экономика России падает сильнее, чем можно было представить. Сбываются мои худшие прогнозы, возникает "дыра" в бюджете. В общем есть очень много неприятных ситуаций в экономике, например, падает импорт,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Поступление валюты сокращается, а при этом меняется рубль. Для нормальной экономики – такое положение дел вообще невозможно. Он присущ только экономике, которой управляют командно, то есть государство само определяет курс. Но в таком случае даже остатков рыночной экономики в России скоро не будет.

Искусственное укрепление рубля привело к сокращению доходов бюджета. Так и возник дефицит, потому что когда рубль слабый, то валютные доходы превращаются в большее количество рублей. Соответственно, с этого берут большие налоги для пополнения бюджета.

Если рубль укрепляется, то валютный поток означает меньшее количество рублей и, как следствие, налогов. Итак, российский бюджет из-за таких действий потеряет около 2 триллионов рублей.