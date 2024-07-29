Иссяк последний резерв экономики: в Центробанке России сделали заявление

Перегрев российской экономики стал рекордным за последние 16 лет, пишут российские СМИ. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпаны.

Что с экономикой России

Эльвира Набиуллина завила, что сейчас экономика России находится в состоянии перегрева, масштабы которого являются рекордными за последние 16 лет.

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В последнее время российский ВВП вырос на 5% благодаря триллионным вливаниям в производство вооружений. Однако инфляция растет: темпы роста цен в июле превысили 9%, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года.

Экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. В то же время возможностей увеличить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос. По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет только ценой глубокой рецессии,

– сказала чиновница.

Чтобы предотвратить такой сценарий, Центробанк пошел на новое повышение ключевой ставки. Ранее она находилась на самом высоком уровне с первых месяцев войны.

Хотя предложение товаров и услуг будет продолжать расширяться, это будет происходить не так быстро, как сейчас растет спрос,

– добавила глава Центробанка.

Ожидается, что по итогам года инфляция в России составит 6,5 – 7,0%, а не 4,3 – 4,8%.