Нет оснований для оптимизма: экономика России демонстрирует системное ухудшение
Сейчас фиксируется сокращение российской экономики в первом квартале 2026 года – на 1,5% в годовом измерении. И это худший показатель со времен масштабных западных санкций.
Что происходит с российской экономикой?
Об этом сообщил Институт народнохозяйственного прогнозирования российской академии наук, о чем пишет Служба внешней разведки.
Прогноз на весь год был пересмотрен – до минус 0,6%. Это на 2,6 процентного пункта хуже за февральскую оценку.
Экономика России демонстрирует системное ухудшение, и ни один из ключевых секторов не дает оснований для оптимизма,
– отметили в СВР Украины.
Например, строительная отрасль лучше всего продемонстрировала факт кризиса. В январе текущего года спад достиг 16% по сравнению с прошлым годом, в феврале – 14%. Инвестиции в основной капитал сократились на 5,3% в четвертом квартале 2025 года. Но тенденция только развивается.
- Обрабатывающая промышленность сократила выпуск – на 2,9% за январь – февраль. А отрицательная динамика зафиксирована в 20 из 24 отраслей.
- Грузооборот коммерческого транспорта в феврале 2026 года упал до 430,3 миллиарда тоннокилометров – минимального значения для этого месяца с 2020 года.
- Оборот оптовой торговли сократился на 11,3% год к году в январе и на 4,4% в феврале.
- Розничная торговля почти остановилась: прирост оборота в феврале составил лишь 0,3% к прошлому году – худший результат с марта 2023 года.
- Общественное питание в феврале резко затормозилось до 6,8%, хотя в январе еще показывало рост.
Несмотря на "рекордно низкую безработицу" в размере 2,1% на самом деле скрывается стремительное ухудшение положения наемных работников.
Кроме того, упал и рост номинальных зарплат – до 8% год к году в феврале по сравнению с 15,1% в январе и 13,5% по итогам 2025 года. С учетом инфляции в России, это означает фактическое замораживание доходов.
Экономика России входит в рецессию под давлением собственной монетарной политики, структурной деградации промышленности и исчерпания потребительского спроса – и ни один из этих факторов не исчезнет в обозримой перспективе,
– отметили в разведке.
Обратите внимание! Бизнес в России сейчас существенно страдает. Например, по итогам первого квартала 2026 года индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле упал до минимума с 2006 года. Об этом писали в Moscow Times.
Что еще следует знать о ситуации в России?
- О входе российской экономики в рецессию стало известно еще зимой. Кроме того, военный бум в экономике уже достиг своего максимума.
- Более того, совокупный дефицит бюджетов России в 2025 году достиг 8,291 триллиона рублей. Дефицит бюджетов регионов установил рекорд за два десятилетия – 1,5 триллиона рублей.