Сейчас фиксируется сокращение российской экономики в первом квартале 2026 года – на 1,5% в годовом измерении. И это худший показатель со времен масштабных западных санкций.

Что происходит с российской экономикой?

Об этом сообщил Институт народнохозяйственного прогнозирования российской академии наук, о чем пишет Служба внешней разведки.

Прогноз на весь год был пересмотрен – до минус 0,6%. Это на 2,6 процентного пункта хуже за февральскую оценку.

Экономика России демонстрирует системное ухудшение, и ни один из ключевых секторов не дает оснований для оптимизма,

– отметили в СВР Украины.

Например, строительная отрасль лучше всего продемонстрировала факт кризиса. В январе текущего года спад достиг 16% по сравнению с прошлым годом, в феврале – 14%. Инвестиции в основной капитал сократились на 5,3% в четвертом квартале 2025 года. Но тенденция только развивается.

Обрабатывающая промышленность сократила выпуск – на 2,9% за январь – февраль. А отрицательная динамика зафиксирована в 20 из 24 отраслей.

Грузооборот коммерческого транспорта в феврале 2026 года упал до 430,3 миллиарда тоннокилометров – минимального значения для этого месяца с 2020 года.

Оборот оптовой торговли сократился на 11,3% год к году в январе и на 4,4% в феврале.

Розничная торговля почти остановилась: прирост оборота в феврале составил лишь 0,3% к прошлому году – худший результат с марта 2023 года.

Общественное питание в феврале резко затормозилось до 6,8%, хотя в январе еще показывало рост.

Несмотря на "рекордно низкую безработицу" в размере 2,1% на самом деле скрывается стремительное ухудшение положения наемных работников.

Кроме того, упал и рост номинальных зарплат – до 8% год к году в феврале по сравнению с 15,1% в январе и 13,5% по итогам 2025 года. С учетом инфляции в России, это означает фактическое замораживание доходов.

Экономика России входит в рецессию под давлением собственной монетарной политики, структурной деградации промышленности и исчерпания потребительского спроса – и ни один из этих факторов не исчезнет в обозримой перспективе,

– отметили в разведке.

Обратите внимание! Бизнес в России сейчас существенно страдает. Например, по итогам первого квартала 2026 года индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле упал до минимума с 2006 года. Об этом писали в Moscow Times.

