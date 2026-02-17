Что сейчас происходит с российской экономикой?

Если сравнивать с 2024 годом, то "дыра" консолидированного бюджета, увеличилась в 2,6 раза, или на 5,696 трлн рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Доходы бюджетов всех уровней за год выросли на 6,5% – вдвое медленнее, чем расходы. Две трети итогового дефицита обеспечила федеральная казна: она завершила год с "дырой" 5,625 триллиона рублей, что в пять раз превысило первоначальный план.

Дефицит бюджетов регионов установил рекорд за два десятилетия доступной госстатистики – 1,5 триллиона рублей. И все эти дефициты выросли, несмотря на увеличение налоговой нагрузки – в прошлом году Минфин повысил налог на прибыль, ввел дифференцированную шкалу НДФЛ и планировал собрать более 3 триллионов рублей дополнительных доходов.

Но уже в этом году налоги пришлось повышать снова:

до 22% увеличен НДС;

запущена налоговая реформа для малого бизнеса;

а на очереди – технологический сбор;

налог на импорт с маркетплейсов;

экспортные пошлины на алмазы;

рост налога на добычу полезных ископаемых для металлургов.

Российская экономика вошла в зону смерти,

– пишет Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre в Берлине.

Она считает, что экономика держится на плаву за счет переброски ресурсов – финансовых и человеческих – в военный сектор. Но это разрушает ее долгосрочный потенциал.

Именно из-за слабости экономики бюджет не удается "залатать" за счет повышения налогов: в прошлом году ВВП вырос лишь на 1%, а прогнозы на текущий год – еще хуже. Ситуация в прошлом году, вероятнее всего, повторится и в этом: Минфин не сможет собрать запланированный объем налогов.

Бывший первый заместитель председателя Центробанка, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, считает, что Россия входит в 2026 год с повышенными налогами и высокой процентной ставкой, в результате чего может "произойти рецессия". Его цитирует российское пропагандистское СМИ "РБК".

Обратите внимание! К этому добавляется проблема недополучения нефтегазовых доходов из-за курса рубля и ограничения на экспорт нефти.

Что еще следует знать о проблемах в России?