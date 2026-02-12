Что изменилось для военных в России?

По итогам 2025 года, область стала лидером среди других регионов, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Согласно постановлению, утвержденному администрацией 30 декабря, власти теперь будут компенсировать семьям участников войны против Украины только 25% платы за детсады вместо предыдущих 100%. Остальное родители должны платить самостоятельно.

Осведомленный источник в региональном правительстве сообщил, что отмена льгот, вероятно, коснется и других районов Кемеровской области – все будет зависеть от ситуации с дефицитом бюджетов муниципалитетов. В 2025 году "дыра" в бюджете Кузбасса, обусловленная резким сокращением налоговых поступлений от угольных предприятий, превысила 25% доходов – 55,7 миллиарда рублей (расходы составили 255,8 миллиарда рублей).

На этом фоне работники бюджетной сферы начали жаловаться на задержки зарплат и сокращение премий. В частности, в декабре вовремя не получили деньги учителя школ в Киселевске и работники городских больниц в Кемерово и Анжеро-Судженске.

Совокупный дефицит бюджетов регионов России по итогам прошлого года достиг рекордных за последние 20 лет 1,538 триллиона рублей.

Важно! По сравнению с 2024 годом "дыра" в бюджетах России выросла в 5 раз, а относительно 2023 года – почти в 8 раз.

Что известно еще о ситуации в России?

Российские регионы "накрыл" настоящий кризис. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Кузбасс – показательный пример того, как "опорные" регионы России постепенно приходят в упадок при полном равнодушии федерального центра, сосредоточенного на войне с Украиной,

– отметили в сообщении.

Вместо диверсификации экономики, инвестиций и поддержки социальной сферы, Москва просто забирает у региона ресурсы. В то же время бюджеты трещат по швам, а местные жители имеют проблемы с зарплатами и премиями.

Заметьте! В то же время Кремль считает, что эти проблемы можно просто не замечать.

