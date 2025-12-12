Не может продолжаться бесконечно: экономика России начала истощаться

Экономика России начала истощаться после периода искусственного стимулирования государственными расходами. Даже министр финансов страны Антон Силуанов признал, что бюджетная подпитка не может продолжаться вечно.

Что изменилось в отношении российской экономики?

Более того, оно неизбежно приведет к дисбалансам, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

То есть фактически Москва отказывается от концепции так называемой "военной экономики", которую еще год назад активно продвигали в медиа. Тогда официальные отчеты были полны информации о рекордной загрузке предприятий оборонного сектора, рост доходов и зарплат.

Тогда военно-промышленный комплекс подавался "локомотивом" экономики, но по состоянию на сегодня он превратился в обузу. За девять месяцев 2025 года темпы роста составили лишь 0,3% против 5% в прошлом году.

Это отразилось на доходах предприятий и уровне заработных плат,

– говорится в сообщении разведки.

Кремль поставил задачу: обеспечить рост ВВП на уровне 1% в 2025 году. Но российские экономисты все больше говорят о рецессии и стагнации экономики.

Обратите внимание! Экономическая динамика России ослабевает, и перспективы свидетельствуют не о восстановлении, а о дальнейшем ухудшении.

Напомним, что состояние российской экономики значительно хуже, чем стремится показать Путин. Об этом говорится в отчете ISW.

Например, российский президент заявлял, что инфляция будет на уровне или ниже шести процентов. В то же время Центральный банк прогнозирует инфляцию размером в 4 – 5% в следующем году.

Путин пытается продемонстрировать устойчивость российской экономики, а еще ее способность поддерживать длительные боевые действия.

Что еще следует знать об экономике России?

Россия "скатывается в глубокий экономический кризис". В частности происходит стагнация промышленности, падение внутреннего спроса и непосильная для бизнеса долговая нагрузка.

Владимир Путин говорит, что хочет "отбеливать" экономику. Однако Кремль на самом деле ищет средства на войну, собирая их с налогов, штрафов и тому подобное.