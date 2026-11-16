Глобальные торговые войны и высокая инфляция заставляют большинство европейских стран готовиться к худшим сценариям. Однако одно государство вновь доказало, что способно преодолевать негативные тенденции даже в самых сложных условиях.

Почему экономика страны пошла вверх вопреки прогнозам

В третьем квартале валовой внутренний продукт Швейцарии вырос на 0,2%, хотя большинство аналитиков прогнозировали падение. Главным драйвером такого успеха стал промышленный сектор, тогда как сфера услуг осталась на прежнем уровне, о чем пишет Bloomberg.

Пока война в Иране разгоняет мировую инфляцию и ударяет по стоимости энергоносителей, крепкий швейцарский франк служит надежным щитом для населения. Это позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, поэтому покупательная способность швейцарцев не падает так стремительно, как в других странах Европы. Благодаря этому внутреннее потребление остается стабильным.

Важно! Дополнительную прочность экономике обеспечивает фармацевтическая отрасль. Экспорт лекарств традиционно менее чувствителен к скачкам валютных курсов. Поэтому сильный франк не подрывает продажи за рубеж так, как это могло бы произойти с другими товарами.

Что говорят в Нацбанке и каковы прогнозы на будущее

Швейцарский национальный банк ожидает умеренного роста в ближайшие месяцы. Президент регулятора Мартин Шлегель подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика приносит свои плоды и оказывает поддерживающий эффект на бизнес. В целом экономика Швейцарии опережает соседние страны еврозоны каждый год, начиная с 2023-го, и имеет все шансы повторить этот успех в 2026 году.

Главной угрозой для швейцарского экспорта остается торговая политика Вашингтона. Год назад стороны предварительно договорились снизить пошлины на швейцарские товары с 39% до 15%, но это рамочное соглашение так и не вступило в силу. С июля большинство товаров облагается сбором в размере 12,5%, и переговоры по окончательному документу продолжаются до сих пор.

Обратите внимание! Окончательные данные по экономическому росту будут опубликованы 30 ноября. Традиционно эта статистика не учитывает доходы от больших спортивных мероприятий. Поскольку штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и ФИФА расположены именно в Швейцарии, их масштабные финансовые потоки могут исказить реальную картину повседневной экономики страны.

К слову, Украина систематически задерживается с введением антидемпинговых мер, поэтому металлургическая отрасль теряет доходы и ресурсы, необходимые для восстановления. Проблема приобрела критические масштабы на фоне остановки части предприятий из-за российских обстрелов, высоких тарифов и наплыва дешевой продукции из-за рубежа.