Чому економіка країни пішла вгору всупереч прогнозам

У третьому кварталі валовий внутрішній продукт Швейцарії зріс на 0,2%, хоча більшість аналітиків прогнозували падіння. Головним драйвером такого успіху став промисловий сектор, тоді як сфера послуг залишилася на попередньому рівні, про що пише Bloomberg.

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Поки війна в Ірані розганяє світову інфляцію та б'є по вартості енергоносіїв, міцний швейцарський франк працює як надійний щит для населення. Це дозволяє стримувати ціни на внутрішньому ринку, тому купівельна спроможність швейцарців не падає так стрімко, як в інших країнах Європи. Завдяки цьому внутрішнє споживання залишається стабільним.

Важливо! Додаткову міцність економіці забезпечує фармацевтична галузь. Експорт ліків традиційно менш чутливий до стрибків валютних курсів. Тому сильний франк не вбиває продажі за кордон так, як це могло б статися з іншими товарами.

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Що кажуть у Нацбанку та які прогнози на майбутнє

Швейцарський національний банк очікує помірного зростання у найближчі місяці. Президент регулятора Мартін Шлегель наголосив, що поточна монетарна політика дає свої плоди і має підтримувальний ефект для бізнесу. Загалом економіка Швейцарії випереджає сусідні країни єврозони щороку, починаючи з 2023-го, і має всі шанси повторити цей успіх у 2026 році.

Головною загрозою для швейцарського експорту залишається торговельна політика Вашингтона. Рік тому сторони попередньо домовилися знизити мита на швейцарські товари з 39% до 15%, але ця рамкова угода так і не набула юридичної сили. З липня більшість товарів обкладається збором у 12,5%, і переговори щодо фінального документа досі тривають.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Остаточні дані щодо економічного зростання опублікують 30 листопада. Традиційно ця статистика не враховує доходи від великих спортивних подій. Оскільки штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету та ФІФА розташовані саме у Швейцарії, їхні масштабні фінансові потоки можуть викривити реальну картину повсякденної економіки країни.

До слова, Україна системно запізнюється із запровадженням антидемпінгових заходів, через що металургійна галузь втрачає доходи та ресурс для відновлення. Проблема набула критичних масштабів на тлі зупинки частини підприємств через російські обстріли, високі тарифи та навалу дешевої продукції з-за кордону.