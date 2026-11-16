Почему экономика страны пошла вверх вопреки прогнозам

В третьем квартале валовой внутренний продукт Швейцарии вырос на 0,2%, хотя большинство аналитиков прогнозировали падение. Главным драйвером такого успеха стал промышленный сектор, тогда как сфера услуг осталась на прежнем уровне, о чем пишет Bloomberg.

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Пока война в Иране разгоняет мировую инфляцию и ударяет по стоимости энергоносителей, крепкий швейцарский франк служит надежным щитом для населения. Это позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, поэтому покупательная способность швейцарцев не падает так стремительно, как в других странах Европы. Благодаря этому внутреннее потребление остается стабильным.

Важно! Дополнительную прочность экономике обеспечивает фармацевтическая отрасль. Экспорт лекарств традиционно менее чувствителен к скачкам валютных курсов. Поэтому сильный франк не подрывает продажи за рубеж так, как это могло бы произойти с другими товарами.

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Что говорят в Нацбанке и каковы прогнозы на будущее

Швейцарский национальный банк ожидает умеренного роста в ближайшие месяцы. Президент регулятора Мартин Шлегель подчеркнул, что текущая денежно-кредитная политика приносит свои плоды и оказывает поддерживающий эффект на бизнес. В целом экономика Швейцарии опережает соседние страны еврозоны каждый год, начиная с 2023-го, и имеет все шансы повторить этот успех в 2026 году.

Главной угрозой для швейцарского экспорта остается торговая политика Вашингтона. Год назад стороны предварительно договорились снизить пошлины на швейцарские товары с 39% до 15%, но это рамочное соглашение так и не вступило в силу. С июля большинство товаров облагается сбором в размере 12,5%, и переговоры по окончательному документу продолжаются до сих пор.

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Обратите внимание! Окончательные данные по экономическому росту будут опубликованы 30 ноября. Традиционно эта статистика не учитывает доходы от больших спортивных мероприятий. Поскольку штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и ФИФА расположены именно в Швейцарии, их масштабные финансовые потоки могут исказить реальную картину повседневной экономики страны.

К слову, Украина систематически задерживается с введением антидемпинговых мер, поэтому металлургическая отрасль теряет доходы и ресурсы, необходимые для восстановления. Проблема приобрела критические масштабы на фоне остановки части предприятий из-за российских обстрелов, высоких тарифов и наплыва дешевой продукции из-за рубежа.