У Трампа заявили о "буме" экономики: какие прогнозы предоставляют эксперты

Ожидания по ВВП и безработице в Соединенных Штатах превысили "ожидания аналитиков". В частности показатель ВВП за третий квартал, как отмечается, является ретроспективным числом.

Что происходит с экономикой США

Все эти заявления опубликованы официальным аккаунтом Белого дома, передает 24 Канал со ссылкой на слова Стивани Помбой, американской экономистки и основательницы компании MacroMavens.

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Согласно ее словам, также заявления о помощи по безработице снизились. Этот факт она назвала положительным сигналом.

В показателях ВВП за третий квартал были некоторые неожиданности. Например, сектор жилой недвижимости,

– сказала экономистка.

Она заявила, что он показал рост на 60% в сфере жилищных инвестиций. Кроме того, экспертка отметила товарные запасы. Помбой сделала заявление, что их прирост был большим, чем ожидалось. Она сказала, что это помогло подтолкнуть рост в третьем квартале, но это также может создать "определенный встречный ветер" для роста в четвертом квартале.

Что говорят аналитики WSJ? В то же время аналитики увеличили вероятность рецессии В то же время аналитики увеличили вероятность рецессии американской экономики в следующие 12 месяцев до 35%, которая может возникнуть на фоне эскалации торговой войны в ближайшие дни, о чем пишет The Wall Street Journal. Кроме того, эксперты повысили прогноз инфляции в в Соединенных Штатах на этот год и три снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Важно! Также повысились ожидания по безработице и росту ВВП.