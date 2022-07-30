Украина получит от Канады дополнительные 450 миллионов долларов кредита

Наше государство пострадало от нападения России еще и в экономическом плане. Именно поэтому мы нуждаемся в помощи партнеров, чтобы держаться на плаву.

Очередной пакет финансовой помощи объявил Канада. Наше государство получит дополнительные 450 миллионов канадских долларов.

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На что потратят деньги

Кабмин изменил основные условия для государственных внешних заимствований в 2022 году. Привлекли кредит от Канады. Минфин разработал проект, чтобы можно было увеличить сумму льготного кредита на 0,45 миллиарда канадских долларов, то есть 0,351 миллиарда долларов США, в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой. Поэтому сумма кредита составит 1,45 миллиарда канадских долларов, то есть 1,131 миллиард долларов США.

Деньги поступят в государственный бюджет Украины. Их используют для финансирования приоритетных расходов. Речь идет об обеспечении первоочередных социальных и гуманитарных платежей.

В Минфине напомнили, что еще 17 июня наше государство получило от Канады 1 миллиард канадских долларов, то есть 0,773 миллиарда долларов США кредита на льготных условиях. Это первые средства для нас, полученные путём механизма административного счета Международного Валютного Фонда.

Этот кредит мы должны погасить в течение 10 лет. Его процентная ставка – 1,69% годовых.

Финансовая помощь для украинцев

Граждане нашего государства могут получить финансовую помощь от международных организаций. Ее размер составляет 2220 гривен в месяц. Оформить заявление на получение пособия можно очень просто и быстро. А ведь делается это в онлайн-режиме.

Приоритетом для оказания помощи являются уязвимые группы людей: люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи.

В течение трех месяцев пенсионеры, заявку которых приняли в ООН, будут получать помощь в размере 2220 гривен. То есть всего за 3 месяца можно получить 6660 гривен. Деньги поступят на счет, реквизиты которого вы укажете в заявке.

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