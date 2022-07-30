Черговий пакет фінансової допомоги оголосила Канада. Наша держава отримає додаткових 450 мільйонів канадських доларів.

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На що витратять гроші

Кабмін змінив основні умови для державних зовнішніх запозичень у 2022 році. Залучили кредит від Канади. Мінфін розробив проєкт, щоб можна було збільшити суму пільгового кредиту на 0,45 мільярда канадських доларів, тобто 0,351 мільярд доларів США, у межах кредитного договору між Україною та Канадою. Тому загалом сума кредиту становитиме 1,45 мільярда канадських доларів, тобто 1,131 мільярд доларів США.

Гроші надійдуть у державний бюджет України. Їх використають для фінансування пріоритетних видатків. Мовиться про забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

У Мінфіні нагадали, що ще 17 червня наша держава отримала від Канади 1 мільярд канадських доларів, тобто 0,773 мільярда доларів США, кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти для нас, отримані шляхом механізму адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

Цей кредит ми маємо погасити протягом 10 років. Його процентна ставка – 1,69% річних.

Фінансова допомога для українців

Громадяни нашої держави можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Її розмір становить 2220 гривень в місяць. Оформити заяву на отримання допомоги можна дуже просто й швидко. Адже робиться це в онлайн-режимі.

Пріоритетом для того, щоб надати допомогу, є уразливі групи людей: люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

Упродовж 3 місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень. Тобто загалом за 3 місяці можна отримати 6 660 гривень. Гроші надійдуть на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.

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