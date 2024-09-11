МВФ прогнозирует рост экономики Украины: каким будет ВВП

МВФ прогнозирует экономический рост Украины, несмотря на продолжающуюся войну. В своих прогнозах фонд отмечает, что украинская экономика демонстрирует устойчивость благодаря международной поддержке, реформам и адаптации к сложным условиям.

Какой рост ВВП прогнозирует МВФ

МВФ прогнозирует, что по итогам 2024 года экономика вырастет на 3%, а инфляция ускорится до 9%. Ранее Фонд ожидал, что рост ВВП будет находиться в пределах 2,5 – 3,5%, а инфляция будет достигать 8%.

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По прогнозу Фонда, во втором полугодии 2024 года экономический рост в Украине замедлится из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру, влияние войны на рынок труда и уровень ожиданий деловой активности. Прогноз роста реального ВВП по итогам 2024 года – на уровне 3%, а инфляции – до 9%,

– говорится в отчете.

Экономический рост в 2025 году прогнозируется Фондом на уровне 2,5 – 3,5%. В то же время риски прогноза являются чрезвычайно высокими.