Ситуация становится все хуже: что происходит в экономике Украины на самом деле

В прошлом году восстановление экономики замедлилось. В частности, в 2024 году реальный ВВП вырос всего на 2,9%.

Что будет с экономикой Украины в 2025 году

В 2025 году ситуация может стать хуже. Прогноз роста ВВП по итогам этого года снизился до 2,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fitch Ratings.

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Напомним! В предыдущем прогнозе Fitch Ratings ожидал роста ВВП на уровне 2,9% в 2025 году.

Это связано с продолжающимся дефицитом рабочей силы, ущербом от атак на газовую инфраструктуру и закрытием Покровской шахты из-за войны,

– отмечает Fitch Ratings.

НБУ ужесточил монетарную политику, повысив ключевую ставку до 15,5%. Это была необходимость, с учетом увеличения инфляции.

Обратите внимание! В апреле 2025 года инфляция в годовом измерении выросла до 15,1%.

Инфляционное давление вызвано неурожаем, ростом тарифов на электроэнергию и повышением цен на услуги мобильной связи. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция составит 12,3% в 2025 году,

– говорится в публикации.

В то же время в 2026 году среднегодовая инфляция может снизиться до 6,5%.

Заметьте! По данным НБУ, инфляция в годовом измерении в декабре 2024 года достигла 12%.