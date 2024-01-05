Демонстрирует устойчивость к войне: в ООН прокомментировали экономику Украины

В 2023 году украинская экономика показала положительные экономические тенденции. После падения на 29,1% наше финансовое состояние смогло подняться на 4,6%.

Украинская экономика продемонстрировала устойчивость

В Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), оценили ситуацию с украинской экономикой в 2023 году.

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Относительно положения дел в Украине с докладом выступили директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантана Мукерджи и руководитель отдела глобального экономического мониторинга DESA Хамид Рашид.

Поэтому в своих выступлениях спикеры подчеркнули, что Украина продемонстрировала устойчивость к последствиям войны с Россией, особенно в части снабжения электроэнергией.

В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно.

– сказал Шантану Мукерджи.

Также в докладе выделили следующие тенденции:

в Украине выросло частное потребление;

капитальные расходы на реконструкцию увеличились;

сельскохозяйственное производство ниже, чем до войны;

отгрузка зерна из черноморских портов остается проблематичной после выхода России по зерновой инициативе;

альтернативные экспортные маршруты сталкиваются с трудностями из-за ущерба, причиненного российскими обстрелами портам на Дунае.

Ограничения на экспорт украинского зерна от ЕС и некоторых стран тоже вызвали проблемы с железнодорожными и автомобильными перевозками.