Экономика продолжает демонстрировать восстановительный рост, – Свириденко
Источник:Юлия Свириденко
Юлия Свириденко сообщила о том, что ВВП Украины за первые месяцы 2024 года стабильно рос. То есть, украинская экономика продолжает восстановление благодаря ряду факторов.
Что повлияло на рост ВВП
В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивают на уровне 3,6%. Юлия Свириденко также отметила, что Минэкономики ожидает стабильный рост в первом квартале 2024 года, благодаря положительным показателям в важных отраслях экономики.
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Как отмечает министр экономики Украины, восстановительному росту способствовали:
- инвестиционный спрос;
- благоприятные погодные условия для строительных работ;
- экспорт сельскохозяйственной продукции;
- работа украинского морского коридора;
- расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.
Ключевыми факторами поддержки положительной экономической динамики в начале года стали растущий инвестиционный спрос, который генерирует бюджет, а также доступность внешних рынков для отечественных производителей благодаря расширению логистических возможностей.
Рекордный экспорт и восстановление сельского хозяйства
Министр добавила, что работа Украинского морского коридора помогла в начале войны достичь рекордных объемов экспорта. В частности, это касается производителей аграрной и металлургической продукции и предприятий по добыче металлических руд.
Также снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца положительно повлияло как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья,
– добавила Свириденко.
В то же время строительная отрасль растет из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Также в начале года наблюдалось восстановление в отраслях сельского хозяйства и внутренней торговли.
Компенсация для аграриев
Фермеры, чьи участки загрязнены и это подтверждает нетехническое обследование, могут компенсировать за счет государства часть денег за разминирование сельскохозяйственных земель.Заметьте! Такие участки сейчас есть в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Механизм следующий: фермер будет вносить только 20% суммы, а остальные – 80% – будет покрывать Минэкономики. Поэтому можно заключать контракты как с государственными, так и с частными операторами противоминной деятельности.