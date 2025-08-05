Пока страны Европы получают выгоду от участия украинцев в своих экономиках, Украина рискует потерять экономически активный человеческий капитал, который является важным в поддержке экономики в период полномасштабного вторжения.

Как украинцы поднимают экономику ЕС?

По словам руководительницы аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", Диляры Мустафаевой, более 4,2 миллиона украинцев, имеющих статус временной защиты в ЕС, уже интегрировались в рынок труда, передает 24 Канал.

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Известно, что украинцы обеспечивают часть экономического роста Европы, платя активно налоги.

Согласно данным Центра, почти 79% вынужденных мигрантов имеют высшее образование, но работают на менее квалифицированных должностях.

Среди препятствий получить высшую должность является языковой барьер и отсутствие признания украинских дипломов.

Средний уровень зарплат украинцев за рубежом на треть ниже, чем у местных работников. Но даже при таких условиях, их экономический вклад для стран-реципиентов является ощутимым,

– говорит Мустафаева.

Многие страны, среди которых Чехия, Словакия и Польша, получают больше налогов от украинцев, чем тратят на их поддержку.

Почему выезд украинцев за границу угрожает самой Украине?

Выезд граждан обостряет проблемы в самой Украине из-за дефицита рабочей силы и демографического кризиса. Согласно последнему опросу, только 43% мигрантов рассматривают возвращение в Украину. В 2022 году этот процент составлял почти 75%.

Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется. Поэтому одна из главных задач – это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержку детей и стимулирование бизнеса,

– говорит Диляра Мустафаева.

Интересно, что вопрос о возвращении украинцев в Украину обсуждался на совместной конференции центробанков Украины и Польши в июне этого года. Дело в том, что без стратегического подхода к политике возвращения Украина может надолго потерять значительную часть экономически активного населения.