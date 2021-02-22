Экономика Украины в условиях войны: что с курсом, уровнем инфляции, госдолгом и налогами

С полномасштабным вторжением едва ли не самыми большими вызовами для украинской экономики в течение следующих лет стали сокращение мощностей, колебания курса национальной валюты, рост инфляции, рост размера госдолга и тому подобное. По мнению экспертов, Украина до сих пор полностью не перестроила экономику на военные рельсы.

Несмотря на это, есть и положительные моменты, в частности благодаря международной помощи правительство смогло обеспечить определенную стабильность: регулярность поступлений соцвыплат, выплата зарплат, работа образовательных учреждений и бизнеса.

24 Канал пообщался с правительством и НБУ, чтобы выяснить, какие вызовы предстали перед экономикой Украины с началом полномасштабного вторжения и удалось ли государству их преодолеть. А также какие меры были неэффективными, по мнению экономистов, а какие наоборот – удачными.

Роль международной поддержки и почему Украина "воюет в долг"

Экономика Украины живет по своим законам, а те или иные государственные органы действуют в зависимости от того, как они понимают необходимость влияния на процессы, объясняет экономист Олег Пендзин во время разговора с 24 Каналом.

По его мнению, Украине с начала полномасштабного вторжения в 2022 году удалось немало: довольно низкий уровень инфляции, решаются все социальные вопросы, нет голода и тому подобное.

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба То есть страна несмотря на то, что тяжело воюет, не ввела карточную систему, а украинцы продолжают жить так, как это было до начала активной фазы войны (после 24 февраля 2022 года).

По его мнению, это все возможно благодаря макрофинансовой помощи от партнеров, ведь Украина, по сути, "воюет в долг". Если бы Украине не предоставили бы помощь, то, конечно, ситуация была бы намного хуже.

Соглашается с Пендзиным и экономический эксперт Борис Кушнирук. Он объясняет, что ключевой фактор, который положительно влияет на экономику, – внешняя помощь.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Могу сказать, что ситуация с экономикой страны на сегодня стабильная. Но это не следствие позитивной деятельности украинской власти, а – внешней помощи.

Экономическая ситуация в стране зависит от внешних факторов, которые формируют финансовую повестку дня, добавляет Олег Пендзин.

Когда обсуждаем всю проблематику, то надо понимать, что, с одной стороны, мы обеспечены средствами для того, чтобы выполнять социальные обязательства, а с другой – мы зависимы от предоставления этих средств. То есть если бы средств не предоставили, то тех финансов, что собирает Украина, не хватило бы ни на людей, ни на войну,

– рассказывает он.

Экономист подчеркивает, что анализируя бюджет на 2025 год, доходная часть составляет 2,3 триллиона гривен, а расходная – 3,9 триллиона. В то же время разница составляет 1,6 триллиона гривен – это то, что нужно позаимствовать.

Учитывая, что сейчас идет война на истощение, макрофинансовая помощь от партнеров имеет большое значение,

– подчеркивает Пендзин.

Курс и монетарная политика с первых дней большой войны

Как менялся режим валютного курса

24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны за доллар и ввел жесткие валютные ограничения.

Владимир Лепушинский Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Такие решения позволили предотвратить панику и обеспечить стабильную работу финансовой системы, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны.

Далее в июле 2022 года НБУ скорректировал официальный курс гривны к доллару на 25% – до 36,56 гривны за доллар .

. С октября 2023 года был внедрен режим управляемой гибкости обменного курса. Благодаря такому режиму появилась возможность восстановить активность на валютном рынке, объясняет регулятор в ответе на запрос 24 Канала.

Почему НБУ выбрал режим управляемой гибкости Из-за войны на рынке возник дефицит валюты в частном секторе. При режиме управляемой гибкости НБУ покрывает структурный дефицит и, как следствие, гривна может не только ослабляться (когда структурный дефицит увеличивается), но и укрепляться (когда он уменьшается). Также в НБУ напоминают, что регулятор сглаживает чрезмерные колебания курса.

По мнению Бориса Кушнирука в первые дни большой войны действия НБУ были правильными: был зафиксирован курс, однако затем его в один день существенно повысили до 36,6 гривны. И здесь экономист видит пространство для спекуляций.

Соответственно, тот, кто знал, что такое произойдет, хорошо заработал на этом. У меня есть большие сомнения, что все обошлось без коррупции,

– высказывает свое мнение Кушнирук.

Что касается изменения курсообразования, то он считает, что в условиях большого дефицита внешнего торгового баланса курс объективно не может быть рыночным, потому что он полностью зависит от Нацбанка.

Лучше бы было, если бы НБУ публично сообщал, что, например, девальвация в течение года произойдет на определенный процент. Затем ежемесячно дважды проводится снижение на определенный процент для того, чтобы провести запланированную девальвацию до конца года. Это бы происходило размеренными шагами, а бизнес и население понимали бы, что будет происходить,

– заключает Кушнирук.

Текущая ситуация, по его мнению, провоцирует дополнительный спрос на иностранную валюту. Население вынуждено в условиях неопределенности скупать валюту.

В то же время в разговоре 24 Каналом экономист Олег Гетман отметил, что за последние годы политика НБУ стала одной из лучших. По его мнению, внедрение режима управляемой гибкости с началом полномасштабного вторжения, возможно, было бы лучшим вариантом, однако тогда никто не мог спрогнозировать события даже на день вперед.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы В таких условиях фиксацию курса на некоторый период можно оправдать. В целом, НБУ тогда действовал достаточно разумно и взвешенно.

Гетман объясняет, что в первые дни большой войны украинский экспорт существенно сократился, ведь морские пути были перекрыты врагом. В НБУ не было другого варианта, кроме как управлять курсом.

Мы не можем перейти к либеральному рынку, как до начала большой войны, потому что, с одной стороны, у нас огромный дефицит торгового баланса, а с другой – огромные поступления от международных партнеров на уровне 35 – 40 миллиардов долларов в год,

– говорит Гетман.

Регулирование монетарной политики

Как объясняет Владимир Лепушинский, в условиях полномасштабной войны ключевой приоритет НБУ остался неизменным – обеспечение ценовой и финансовой стабильности для устойчивого экономического роста.

Фиксация обменного курса обеспечивалась валютными ограничениями для снижения спроса на валюту и интервенциями НБУ по продаже валюты. С июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых. Это должно было сделать сбережения в гривне привлекательными и уменьшить давление на валютный рынок, чтобы сдержать инфляцию. Также в первой половине 2023 года регулятор принял меры, чтобы усилить конкуренцию банков за вкладчиков, а потому повысил и усилил дифференциацию нормативов обязательного резервирования. Были введены трехмесячные депозитные сертификаты, что привязало возможность банков размещать средства в таком инструменте к успешности наращивания ими портфеля срочных депозитов населения сроком от 3 месяцев. Чтобы стимулировать восстановление экономики, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года на фоне уменьшения ценового давления НБУ снижал учетную ставку с 25% до 13%. Поэтому введенные ранее инструменты наоборот позволили сдерживать снижение ставок по срочным гривневым депозитам. В декабре 2024 года регулятор перешел к повышению ставки, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к снижению с середины 2025 года. С декабря 2024 года по январь 2025 года регулятор повысил учетную ставку с 13% до 14,5%. В течение полномасштабной войны НБУ вместе с правительством также активно работал над привлечением международного финансирования и налаживанием его ритмичности, а также над активизацией рынка внутренних привлечений. Это позволило полностью отказаться от эмиссионного финансирования бюджета с 2023 года.

Обратите внимание! У 2023 году инфляция замедлилась с 27% до 5%. В НБУ подчеркивают, что текущее ускорение инфляции является ожидаемым и временным.

Объем международной поддержки и размер госдолга

Бюджет на 2022 год Украина согласовывала без расчета на то, что страна проведет практически весь год в условиях полномасштабной войны, как и следующие два. Поэтому статья расходов претерпевала изменения, а дефицит соответственно увеличивался.

Во время разговора с 24 Каналом глава профильного комитета Пидласа отметила, что только в 2022 году было принято 15 законов об изменениях в Бюджет-2022. Поэтому, расходы увеличились до более 3 триллионов гривен, что является беспрецедентной суммой в истории Украины. В частности расходы на сектор безопасности и обороны в 2022 году выросли в 7 раз.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Огромную роль стал играть Резервный фонд Государственного бюджета. В целом в течение 2022 года объем Резервного фонда вырос почти в 262 раза. За счет этих средств были фактически проведены расходы в сумме 374,9 миллиарда гривен, из которых 296,8 миллиарда гривен были направлены на нужды сектора национальной безопасности и обороны.

В Министерстве финансов Украины 24 Каналу прокомментировали, что в период с 2022 по 2024 год вносилось немало изменений в статьи расходов госбюджета, однако расходы на оборону и безопасность оставались приоритетом госбюджета все время.

С февраля 2022 года все внутренние бюджетные ресурсы Украины направляются на оборону, а средства от партнеров помогают финансировать соцвыплаты, зарплаты и т.д.,

– объяснили в министерстве.

Что касается размера госдолга к ВВП, то в период военного положения этот показатель вырос из-за фактора увеличения расходов на оборону. "До начала полномасштабного вторжения уровень государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП демонстрировал устойчивую тенденцию к снижению", – добавляют в Минфине.

Дефицит госбюджета Украины (без учета грантового финансирования) вырос с 3,1% ВВП в 2021 году до 26,7% в 2022 – 2024 годах.

В 2024 году, благодаря реализации эффективной бюджетной и долговой политики, указанный показатель был снижен до 24,1% ВВП.

Согласно закону о госбюджете на 2025 год предусматривается дальнейшее его сокращение на 4,7 процентных пункта – до 19,4% ВВП,

– отмечают в ответе на запрос.

Интересно! Около 60% государственного долга составляют льготные кредиты от международных партнеров. Крупнейший кредитор – Европейский Союз.



Также в Минфине планируют размещать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объемах, эквивалентных запланированным погашением по соответствующим обязательствам, чтобы избежать наращивания внутреннего государственного долга.

Поддержка от МВФ

Кроме сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, Всемирным банком, Украина продолжает сотрудничество и с МВФ, который впервые утвердил программу финансового сотрудничества для страны, находящейся в состоянии войны. "Это беспрецедентный случай", – подчеркивают в Минфине.

Объем программы МВФ – 15,5 миллиарда долларов США на 2023 – 2027 годы. За это время было 6 пересмотров программы, которые позволили привлечь 9,8 миллиарда долларов,

– добавляют в министерстве.

Также стоит добавить, что находясь в программе МВФ, Украина взяла на себя обязательства по долговой устойчивости. В частности, целевой показатель соотношения долга к ВВП составляет 82% до конца 2028 года и 65% до конца 2033 года.

Налоговая нагрузка и бизнес

Как объясняют в Минфине, налоговая политика на первом этапе полномасштабного вторжения характеризовалась высоким уровнем гибкости и была направлена на адаптацию бизнеса к военным реалиям, сохранение производственной базы и трудовых ресурсов. Это позволило сохранить экономическую активность и сдержать экономику от падения.

Поэтому ключевая задача для Украины во время военного положения – создать условия для обеспечения потребностей военной кампании,

– подчеркивают в Минфине.

Особые условия налогообложения

В 2022 году для поддержки бизнеса, который является главным налогоплательщиком, заработала программа перемещения производств в более безопасные места, сохраняя рабочие места и динамику уплаты налогов. Также на период военного положения определены особенности проведения проверок.

В период с 1 апреля 2022 года до 1 августа 2023 года действовали особые условия налогообложения. Физические лица, а это предприниматели и юридические лица, имели возможность быть плательщиками единого налога III группы ФЛП с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода.

Хотя круг лиц, которые могли использовать особенности этого налогообложения, достаточно широкий, но были и определенные ограничения,

– подчеркивают в Минфине.

Несмотря на весь позитив, экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что многие меры структур Украины в начале полномасштабного вторжения очевидно были неправильными.

Например, введение упрощенной системы налогообложения, которая в первые дни после начала войны позволила ввозить товары на сумму до 2 миллиардов, платя лишь 2% от оборота.

То есть ввозились дорогие автомобили премиум-класса без пошлин и НДС. Кроме того, нефтепродукты завозились фактически бесплатно. И эта история продолжалась довольно долго. Если в первые дни полномасштабного вторжения это имело еще какое-то оправдание, то уже где-то с 1 апреля 2022 года это должно было быть отменено,

– говорит господин Борис.

Прежде всего логика войны предусматривает, что все должно быть сосредоточено именно на финансировании Вооруженных Сил страны. В Украине возникла ситуация, когда у военных выросли существенно доходы, а это спровоцировало увеличение налогов и в местные бюджеты.

Местные бюджеты, получая значительные средства, начали использовать их не очень корректно. Лишь впоследствии, в 2024 году, ситуация изменилась, когда налог на доходы физлиц военнослужащих перевели в госбюджет,

– говорит Кушнирук.

Напомним, что сейчас в Украине продолжает действовать мораторий на:

проведение документальных проверок налогоплательщиков; проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением;

Также 24 Канал направлял запрос в Министерство экономики Украины относительно текущего состояния различных отраслей экономики, бизнеса и перспективы экономического роста в послевоенный период, однако ответа на момент выхода материала не получил.

Вызовы, которые еще предстоит преодолеть

Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом объясняет, что Украине нужно выстоять экономически в войне, восстановить экономику страны, внедрить в действие ее европейскую модель и тому подобное.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Самый главный вызов – обеспечение устойчивости в условиях продолжения полномасштабной войны. В то же время устойчивость экономики зависит от диверсификации тех основ, на которых она функционирует, обеспечивая оборонные нужды, потребности жизнедеятельности и экспортные потребности.

Жалило добавляет, что все разговоры о якобы прекращении огня и перемирии остаются просто разговорами, на которые пока не стоит полагаться. Кроме того, даже если будет принято какое-то быстрое решение, то конечно, что оно не обеспечит долговременную безопасность Украине.

В любом случае, независимо от событий, привязанных к переговорам, экономика Украины в этом году будет функционировать в режиме высокого уровня военной опасности,

– добавляет он.

Говоря о вызовах, с которыми столкнется Украина, Жалило считает, что стоит отметить технологическую и энергетическую устойчивость, а также производственную. В частности это касается вооружения. Несмотря на собственные силы, по его мнению, Украина нуждается еще и в импорте как энергоресурсов, так и оружия. А чтобы обеспечить это, нужно наращивать экспортоориентированное производство.

Энергетическая устойчивость

Проблемы с энергетической инфраструктурой выделяет как риски и экономист Олег Пендзин. "Любые восстановления невозможны без нормального обеспечения энергии", – считает он.

На фоне новостей о строительстве новых блоков на Хмельницкой АЭС, которые должны усилить энергетическую безопасность, эксперт Юрий Корольчук отмечает 24 Каналу, что к 2022 году Украине вполне хватало 15 энергоблоков на атомных станциях.

Когда же Запорожская АЭС была оккупирована россиянами (Украина потеряла 6 блоков), а потребление промышленности и потребителей сократилось, 9 блоков также бы хватало для производства электроэнергии, не учитывая постоянные обстрелы энергообъектов.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Если бы в Украине были дополнительные 2 блока на Хмельницкой АЭС, то по сути из 11 энергоблоков в лучшем случае все равно бы работали только 9 блоков. Остальные не было бы целесообразно включать в работу.

Корольчук объясняет, что, с одной стороны, строительство дополнительных блоков на атомной станции – это минимум 20 лет и немало средств. А с другой стороны, новые энергоблоки все же нужны Украине, ведь подходят к концу сроки эксплуатации Южно-Украинской АЭС.

Трудовое обеспечение и мобилизация

Одиним из вызовов, которые стоят перед Украиной, по мнению Олега Пендзина, является уровень безработицы. Он отмечает, что в Украине формально 14,2% людей являются безработными против трудоспособного населения. "На рабочие специальности, или же на водительской специальности не найти работника", – резюмирует Пендзин.

Экономист Ярослав Жалило тоже замечает фактор работы. По его мнению, это можно решить путем переформатирования рынка труда, ведь на нем присутствуют люди, которые потенциально могут выполнять ту или иную работу, но они этого не делают.

Говоря о рынке труда, стоит упомянуть и о мобилизации. По мнению Пендзина, мобилизация, а именно соотношение мобилизации и тех людей, которые имеют рабочие специальности, – это бесспорно вызов.

Для восстановления экономики Украины нужно где-то 5 миллионов рук, а потому ежегодно следует возвращать хотя бы 450 тысяч мигрантов,

– объясняет он.

В то же время к основным вызовам для Украины на сегодня, по мнению Олега Гетмана, можно добавить еще военные риски и недостаток финансирования.

Для того чтобы экономика функционировала, нужна базовая устойчивость: устойчивость показателя инфляции, устойчивость и прогнозируемость курсового показателя, стабильность бюджетной системы и т.д.,

– считает Жалило.

Экономика на военных рельсах: плюсы и риски

Кроме того, Пендзин добавляет, что пока Украина не перевела экономику на военные рельсы, а социальные расходы заморозили только в 2024 году, а не в 2022 году.

То есть логично было бы зажать все очень жестко, вернуть экономику на военную фабрику и тому подобное. В то же время неизвестно, как это бы отразилось на человеческих доходах и на уровне жизни.

Представьте себе, пенсионеру сообщают, что в стране ввели ограничительные карточки на продовольствие. Как они отреагировали бы на это? К счастью, мы имеем на сегодня какой-то результат, какое-то соотношение доходов и расходов, какой-то уровень жизни. Но любые действия власти для усиления фронта и победы привели бы к тому, что украинцы имели бы совсем другой уровень жизни, чем сейчас,

– замечает Пендзин.

То есть если бы государство полностью забрало бы и провело бы формальную национализацию земель, оборудования, техники, производства для нужд армии и т.д., то это бы плохо повлияло на работу бизнеса, в том числе и иностранного.

В то же время по мнению Гетман, Украине не нужна экономика на военных рельсах, ведь это не целесообразно в текущей ситуации, которая сложилась сейчас.

Экономика стран становится на военные рельсы в случае, когда они остаются один на один с агрессором, как это было в годы Второй мировой войны. Таким образом, люди переходят на карточную систему, когда продовольствия выдаются только по специальным карточкам, людей массово мобилизуют, даже женщин, к принудительному труду на заводах, реквизируют весь транспорт и тому подобное,

– объясняет экономист Гетман.

Сейчас все необходимое большое вооружение предоставляется партнерами, в том числе и финансирование для экономики, то есть Украина не остается сама, считает Гетман.

Могут ли финансовую помощь для Украины поставить на паузу

Жалило также подтверждает, что не видит оснований для влияния любой из стран, в том числе и США, на прекращение макрофинансовой помощи.

На самом деле США до сих пор не выработали плана относительно того, как действительно они относятся к урегулированию войны в Украине и достижения справедливого мира. Впрочем, та макрофинансовая помощь, которая запланирована для Украины, она является многосторонним соглашением. В этом, в первую очередь, вовлечен Европейский союз, есть соглашения относительно арестованных российских активов и тому подобное,

– объясняет он.

Экономист Жалило добавил, что пока не существует ни одной силы, кроме России, которой было бы выгодно склонять Украину к несправедливому миру.