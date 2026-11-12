Бум искусственного интеллекта: как новые технологии дали толчок экономике Великобритании

Глобальные энергетические вызовы и геополитические конфликты вынуждают страны искать новые факторы роста для выживания. Неожиданным спасителем для одной из крупнейших экономик мира стали новейшие технологии, которые полностью перекраивают рынок.

Как искусственный интеллект спас британскую экономику

Великобритания зафиксировала самые быстрые темпы экономического роста за последние два с половиной года, превзойдя ожидания аналитиков. В третьем квартале 2026 года ВВП страны вырос на 0,7%, что стало возможным благодаря массовому внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы, о чем пишет Bloomberg. Это позволило компенсировать тяжелый энергетический шок, спровоцированный войной в Иране.

Главной движущей силой прогресса стала сфера услуг для бизнеса. По данным Национального статистического управления (ONS), интеграция ИИ обеспечила рост в сфере информации и коммуникаций на 2,1%. Производственный сектор также ощутил технологический бум, прибавив 0,9%, причем производство компьютерной и электронной техники взлетело сразу на 4,6%. Бизнес-инвестиции выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о готовности компаний вкладывать средства в инновации.

Главное предостережение заключается в том, что рост по-прежнему сосредоточен в относительно небольшом числе отраслей, связанных с развитием ИИ,

– отметил старший экономист PwC Джейк Финни.

Однако он уверен, что с распространением этих технологий положительный эффект охватит и другие сектора экономики уже в течение 2027 года.

Почему Банк Англии готовит неприятный сюрприз для кошельков

Несмотря на оптимистичные цифры ВВП, рядовым британцам рано расслабляться. Стремительный рост экономики усиливает давление на Банк Англии в отношении очередного повышения процентных ставок. Инвесторы ожидают, что регулятор сделает кредиты еще дороже уже в декабре, что ударит по карманам тех, у кого есть ипотека или потребительские кредиты.

Напомним, что экономика страны долгое время находилась под угрозой стагнации из-за войны в Иране, которая спровоцировала глобальный энергетический шок. Хотя потребительские расходы пока держатся на плаву (рост на 0,6%), британцы вынуждены активно тратить свои сбережения. Полный масштаб энергетического кризиса еще впереди: центральный банк предупреждает, что в следующем году инфляция приблизится к 5%. Ситуация усложнится в январе, когда ожидается скачок счетов за газ и электроэнергию примерно на четверть из-за обновления ценового ограничения в стране.

К слову, масштабное торговое соглашение между Индией и Великобританией оказалось под угрозой из-за нового расследования. Но Нью-Дели в конце концов согласился на уступки и пообещал снизить пошлины.