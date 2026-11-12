Бум искусственного интеллекта: как новые технологии дали толчок экономике Великобритании

Как искусственный интеллект спас британскую экономику

Великобритания зафиксировала самые быстрые темпы экономического роста за последние два с половиной года, превзойдя ожидания аналитиков. В третьем квартале 2026 года ВВП страны вырос на 0,7%, что стало возможным благодаря массовому внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы, о чем пишет Bloomberg. Это позволило компенсировать тяжелый энергетический шок, спровоцированный войной в Иране.

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Главной движущей силой прогресса стала сфера услуг для бизнеса. По данным Национального статистического управления (ONS), интеграция ИИ обеспечила рост в сфере информации и коммуникаций на 2,1%. Производственный сектор также ощутил технологический бум, прибавив 0,9%, причем производство компьютерной и электронной техники взлетело сразу на 4,6%. Бизнес-инвестиции выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о готовности компаний вкладывать средства в инновации.

Главное предостережение заключается в том, что рост по-прежнему сосредоточен в относительно небольшом числе отраслей, связанных с развитием ИИ– отметил старший экономист PwC Джейк Финни.

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Однако он уверен, что с распространением этих технологий положительный эффект охватит и другие сектора экономики уже в течение 2027 года.

Почему Банк Англии готовит неприятный сюрприз для кошельков

Несмотря на оптимистичные цифры ВВП, рядовым британцам рано расслабляться. Стремительный рост экономики усиливает давление на Банк Англии в отношении очередного повышения процентных ставок. Инвесторы ожидают, что регулятор сделает кредиты еще дороже уже в декабре, что ударит по карманам тех, у кого есть ипотека или потребительские кредиты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, что экономика страны долгое время находилась под угрозой стагнации из-за войны в Иране, которая спровоцировала глобальный энергетический шок. Хотя потребительские расходы пока держатся на плаву (рост на 0,6%), британцы вынуждены активно тратить свои сбережения. Полный масштаб энергетического кризиса еще впереди: центральный банк предупреждает, что в следующем году инфляция приблизится к 5%. Ситуация усложнится в январе, когда ожидается скачок счетов за газ и электроэнергию примерно на четверть из-за обновления ценового ограничения в стране.

К слову, масштабное торговое соглашение между Индией и Великобританией оказалось под угрозой из-за нового расследования. Но Нью-Дели в конце концов согласился на уступки и пообещал снизить пошлины.