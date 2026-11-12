Бум штучного інтелекту: як нові технології розігнали економіку Британії

Як штучний інтелект врятував британську економіку

Велика Британія зафіксувала найшвидші темпи економічного зростання за останні два з половиною роки, перевершивши очікування аналітиків. У третьому кварталі 2026 року ВВП країни зріс на 0,7%, що стало можливим завдяки масовому впровадженню штучного інтелекту в бізнес-процеси, про що пише Bloomberg. Це дозволило компенсувати важкий енергетичний шок, спровокований війною в Ірані.

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Головним рушієм прогресу стала сфера послуг для бізнесу. За даними Національного статистичного управління (ONS), інтеграція ШІ забезпечила стрибок у галузі інформації та комунікацій на 2,1%. Виробничий сектор також відчув технологічний буст, додавши 0,9%, причому виробництво комп'ютерної та електронної техніки злетіло одразу на 4,6%. Бізнес-інвестиції зросли на 3% порівняно з минулим роком, що свідчить про готовність компаній вкладати гроші в інновації.

Головне застереження полягає в тому, що зростання залишається сконцентрованим у відносно невеликій кількості галузей, пов'язаних із розбудовою ШІ– зазначив старший економіст PwC Джейк Фінні.

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Проте він впевнений, що з поширенням цих технологій позитивний ефект охопить і інші сектори економіки вже протягом 2027 року.

Чому Банк Англії готує неприємний сюрприз для гаманців

Попри оптимістичні цифри ВВП, пересічним британцям зарано розслаблятися. Стрімке зростання економіки посилює тиск на Банк Англії щодо чергового підвищення процентних ставок. Інвестори очікують, що регулятор зробить кредити ще дорожчими вже у грудні, що вдарить по кишенях тих, хто має іпотеку чи споживчі позики.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що економіка країни тривалий час перебувала під загрозою стагнації через війну в Ірані, яка спровокувала глобальний енергетичний шок. Хоча споживчі витрати поки що тримаються на плаву (зростання на 0,6%), британці змушені активно витрачати свої заощадження. Повний масштаб енергетичної кризи ще попереду: центральний банк попереджає, що наступного року інфляція наблизиться до 5%. Ситуація ускладниться в січні, коли очікується стрибок рахунків за газ та електроенергію приблизно на чверть через оновлення цінового обмеження в країні.

До слова, масштабна торговельна угода між Індією та Великою Британією опинилася під загрозою через нове розслідування. Та Нью-Делі зрештою погодилося на поступки і пообіцяло знизити мита.