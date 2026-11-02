Індія та Британія ледь не посварилися через торгівельні мита

Що стало причиною суперечки

У центрі обговорень двох держав опинилося питання щодо зниження мит на шотландський віскі, повідомляє Reuters.

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Йдеться про домовленість, яка передбачає скорочення мита на віскі зі 150% до 75%.

Суперечка навколо застосування знижки занепокоїла алкогольну галузь обсягом 65 мільярдів доларів, зокрема великих виробників:

Pernod Ricard;

Diageo та інших.

Чому виник конфлікт щодо мит

Проблеми виникли після того, як отанніми тижнями Нью-Делі несподівано розпочав розслідування проти великих корпорацій. Влада намагалася довести, що імпорт шотландського віскі наливом не підпадає під обіцяне зниження митних ставок зі 150% до 75%.

Фактично це розслідування поставило під сумнів можливість скористатися знижкою мита вдвічі для виробників і стало першим серйозним випробуванням для торгівельної угоди між країнами.

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Однак 2 листопада індійська влада під час закритої зустрічі з представниками алкогольної галузі дала зрозуміти, що готова на поступки.

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Ми потенційно рухаємося до врегулювання ситуації. Імпорт шотландського віскі наливом справді входить до переліку поступок у межах торгівельної угоди– зазначило одне з джерел, обізнане з ходом перемовин.

Водночас Міністерство торгівлі Індії поки утримується від офіційних публічних коментарів.

Нагадаємо, торгівельна угода між Індією та Британією набула чинності 15 липня 2026 року. Вона передбачає масштабне зниження мит, розширення доступу компаній до ринків обох країн і спрощення торгівлі. За оцінками британського уряду, угода може збільшити щорічний обсяг двосторонньої торгівлі на 25,5 мільярда фунтів стерлінгів у довгостроковій перспективі.