Орбан рискует потерять власть из-за экономических проблем Венгрии: в Reuters рассказали детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вряд ли может надеяться на то, что сильная экономика позволит его партии "Фидес" одержать очередную победу на выборах в 2026 году из-за ряда проблем.

В стране фиксируют рост инфляции, падение морального духа населения и даже падение рождаемости, которую премьер стремился повысить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Венгрия согласится согласовать санкции против России только при одном условии

Какие проблемы постигли Венгрию

По данным Reuters, недавние предупреждения центрального банка о повышенных рисках инфляции стало последней плохой новостью для опытного лидера, правительство которого теперь сталкивается с угрозой возможных пошлин США, которые ударят по его экспортно-зависимой экономике.

Согласно обнародованной информации, Венгрия пережила самый сильный всплеск инфляции среди стран Евросоюза после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. По-прежнему, цены вызывают серьезное беспокойство у домохозяйств.

Политический экономист из Университета Астон, специализирующийся на Центральной Европе Балаж Сент-Иваньи заверил, что венгры не видели такого снижения уровня жизни с тех пор, как к власти пришла партия "Фидес" венгерского премьера в 2010 году.

Данные страховой компании Generali свидетельствуют о том, что опрос ЕС, который провели в январе, подтверждает, что потребители стали пессимистичнее оценивать свои экономические перспективы, чем год назад, тогда как почти четыре из десяти венгров ожидают ухудшения своего финансового положения.

Сент-Иваньи отметил, что высокий уровень инфляции в 2022 и 2023 годах вызвал падение реальных доходов во многих домохозяйствах. В то же время партия Орбана до сих пор может использовать свою медийную сеть для формирования общественного мнения в свою пользу перед голосованием.

Отмечается, что Орбан начал тратить 5,35 миллиардов долларов перед последними выборами 2022 года, чтобы отразить угрозу со стороны предыдущего соперника от оппозиции, и это голосование принесло ему еще одну убедительную победу ценой раздувания инфляции.

В то же время ни один из 12 экономистов, опрошенных в январе Reuters, не ожидает, что экономика Венгрии достигнет 3,4% роста, заложенных Орбаном в бюджет этого года. Erste Bank, самый точный прошлогодний прогноз венгерских экономических показателей, ожидает роста на уровне 2%.

Также Еврокомиссия прогнозирует рост на уровне 1,8%, что, хотя и впечатляет по сравнению со стагнацией, с которой сталкиваются некоторые правительства еврозоны, станет пределом самого слабого трехлетнего периода перед национальными выборами за 15-летнее правление Орбана на посту премьера.

Он планирует повысить семейную помощь во второй половине года и еще больше в 2026 году, но даже с учетом того, что его кабинет назвал самой щедрой программой такого рода в Европе, уровень рождаемости в Венгрии упал до самого низкого уровня за последние 10 лет.

По результатам некоторых опросов, правоцентристская партия "Тиса" Петера Мадьяра, которая набирает популярность, обогнала партию "Фидес". Аналитик Capital Economics из развивающейся Европы,, Николас Фарр говорит, что это повышает "реальную вероятность" того, что Орбан впервые проиграет выборы.

Орбан будет пытаться удержать власть

Управляющий директор Eurasia Group Europe Муджтаби Рахман считает, что Орбан приложит все усилия для стимулирования экономики, используя в своих интересах свое влияние на СМИ и государственные институты, поэтому гонка скорее всего будет напряженной.

Его коммуникационная машина отлично справляется с убеждением основных избирателей в том, что дела пойдут лучше,

– считает эксперт.

Премьер-министр Венгрии хочет стимулировать экономику благодаря субсидиям на покупку и ремонт жилья, увеличению налоговых льгот для семей, вливанию капитала в малый бизнес, а также повышению заработной платы и пенсий.

Масштабные выплаты помогли ему одержать легкую победу на выборах в 2022 году, но учитывая то, что курс форинта к евро близок к двухлетнему минимуму, а дефицит превышает стандарты ЕС, аналогичный рост расходов может вызвать негативную реакцию рынка.

Рейтинговые агентства предупредили, что могут снизить рейтинг Венгрии, если состояние ее государственных финансов ухудшится сверх ожиданий.

В ноябре 2024 аналитический центр Policy Solutions провел опрос, согласно которому, венгры больше всего обеспокоены своими зарплатами, которые являются одними из самых низких в ЕС, несмотря на то, что цены на продукты питания взлетели до среднего уровня в Европейском Союзе.