Экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге в сентябре вырос. Он увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Что известно о поставках топлива в Россию?

Москва таким образом пытается преодолеть дефицит горючего, вызванный украинскими ударами по ее энергетической инфраструктуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В течение последних недель несколько российских регионов ввели нормирование топлива и временно заморозили цены на него. Причиной стала нехватка популярных марок бензина, которая возникла в результате атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты. Кроме того, Москва ограничила экспорт бензина и дизельного топлива.

Россия уже в прошлом году увеличила импорт топлива из Беларуси, чтобы покрыть собственный дефицит,

– говорится в материале.

По словам источников, поставки бензина по железной дороге из белорусских НПЗ на российский внутренний рынок в сентябре выросли до 49 000 метрических тонн (это примерно 14 500 баррелей в сутки). Также сообщается, что поставки дизельного топлива составили 33 000 тонн в том же месяце

В то же время транзит белорусского бензина через Россию для дальнейшего экспорта через российские порты вырос примерно на 1% в сентябре – до 140 000 тонн. Беларусь пользуется российскими портами для перевалки своих нефтепродуктов с марта 2021 года, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Москвой и Минском.

Впрочем, такие перевалки уменьшились почти на 40% в годовом измерении – до 1,17 миллиона тонн в период с января по сентябрь. Это связано со снижением объемов переработки нефти,

– объяснили в Reuters.

Заметьте! Два белорусских нефтеперерабатывающих завода – "Нафтан" и Мозырский НПЗ – имеют годовую мощность по 12 миллионов тонн (около 240 000 баррелей в сутки). Однако обычно они перерабатывают примерно 9 миллионов тонн в год, или около 180 000 баррелей в сутки.

Что известно о ситуации с топливом в России?

Российские власти планируют покупать бензин за рубежом. Об этом пишет российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

В сентябре Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозную пошлину на:

бензин; дизтопливо; судовое топливо; авиакеросин.

Беспошлинный ввоз будет действовать до 30 июня 2026 года, а решение вступит в силу через 10 дней.

Обратите внимание! Сейчас российскому топливному рынку не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина.

Что следует знать об атаках на НПЗ?