Дефицит дизельного топлива играет на руку Индии: страна готовится к топливному рывку

Уже с 2027 года Индия планирует резко увеличить экспорт дизельного топлива, воспользовавшись глобальным дефицитом нефтепродуктов. Государственные нефтеперерабатывающие компании страны расширяют производство, чтобы заполнить ниши, возникшие на мировом рынке.

Как Индия готовится завоевать рынок топлива

По данным представителей отрасли, в следующем году нефтеперерабатывающие компании Индии планируют в совокупности нарастить мощности по производству дизельного топлива на 15,5 миллиона тонн в год, пишет Reuters.

Новая стратегия станет частью масштабного расширения существующих предприятий:

Крупнейший нефтепереработчик страны Indian Oil Corp намерен увеличить общие годовые мощности примерно на 18 миллионов тонн и производить дополнительно около 8 миллионов тонн дизельного топлива ежегодно;

дизельного топлива ежегодно; Hindustan Petroleum Corp ожидает, что новая нефтеперерабатывающая установка, расположенная в штате Раджастхан, после стабилизации работы в следующем году будет производить 3 миллиона тонн дизельного топлива.

дизельного топлива. Bharat Petroleum Corp планирует увеличить годовое производство дизельного топлива на 1,5 миллиона тонн .

. Еще 3 миллиона тонн в год добавит расширенный нефтеперерабатывающий завод Numaligarh, принадлежащий дочерней компании Oil India.

Мы будем экспортировать дизельное топливо благодаря расширению нефтеперерабатывающих мощностей,

– заявил председатель правления Indian Oil Corp А. С. Сахни.

Расширение собственного производства позволит этим компаниям меньше закупать топливо у частников для внутреннего рынка, высвобождая огромные объемы для выгодного экспорта.

Почему Индия наращивает экспорт дизельного топлива

Индия наращивает производство дизельного топлива на фоне масштабных перебоев в поставках, вызванных войнами США и Ирана, а также России против Украины.

Воспользовавшись ситуацией, в этом году Индия стала вторым по величине экспортером дизельного топлива морским транспортом в мире после США, по данным аналитической компании Kpler.

В дальнейшем страна планирует значительно увеличить общие мощности по переработке нефти:

к 2030 году – до 300 миллионов тонн в год;

впоследствии – до 400 миллионов тонн в год.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна в целом стремится стать глобальным центром переработки нефти.

Мы окажемся в благоприятной ситуации, когда сможем перерабатывать нефть не только для себя, но и для всего мира,

– подчеркнул министр.

Напомним, ранее Индия уже увеличивала экспорт бензина и дизельного топлива, в частности произведенных из российской нефти. Этому способствовало расширение мощностей по переработке нефти и увеличение содержания этанола в топливе для внутреннего рынка, что освободило дополнительные объемы для продажи за рубеж.