Дефіцит дизеля грає на руку Індії: країна готує паливний ривок

Як Індія готується захопити ринок пального

За даними представників галузі, наступного року нафтопереробні компанії Індії планують сукупно наростити потужності з виробництва дизеля на 15,5 мільйона тонн на рік, пише Reuters.

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Прогнози

Нова стратегія стане частиною масштабного розширення наявних підприємств:

Найбільший нафтопереробник країни Indian Oil Corp має намір збільшити загальні річні потужності приблизно на 18 мільйонів тонн і виробляти додатково близько 8 мільйонів тонн дизеля щороку;

дизеля щороку; Hindustan Petroleum Corp очікує, що нова нафтопереробна установка, розташована у штаті Раджастхан, після стабілізації роботи наступного року вироблятиме 3 мільйони тонн дизеля.

дизеля. Bharat Petroleum Corp планує збільшити річне виробництво дизельного пального на 1,5 мільйона тонн .

. Ще 3 мільйони тонн на рік додасть розширений нафтопереробний завод Numaligarh, який належить дочірній компанії Oil India.

Ми експортуватимемо дизель завдяки розширенню нафтопереробних потужностей– заявив голова правління Indian Oil Corp А. С. Сахні.

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Розширення власного виробництва дозволить цим компаніям менше купувати пальне у приватників для внутрішнього ринку, вивільняючи величезні обсяги для вигідного експорту.

Чому Індія нарощує експорт дизеля

Індія нарощує виробництво дизеля на тлі масштабних перебоїв у постачаннях, викликаних війнами США та Ірану і Росії проти України.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скориставшись ситуацією, цього року Індія стала другим найбільшим експортером дизельного пального морським транспортом у світі після США, за даними аналітичної компанії Kpler.

Надалі країна планує значно збільшити загальні потужності з переробки нафти:

до 2030 року – до 300 мільйонів тонн на рік;

згодом – до 400 мільйонів тонн на рік.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що країна загалом прагне стати глобальним центром переробки нафти.

Ми опинимося в сприятливій ситуації, коли зможемо переробляти нафту не лише для себе, а й для всього світу– наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Індія вже збільшувала експорт бензину й дизеля, зокрема вироблених із російської нафти. Цьому сприяло розширення потужностей переробки нафти та збільшення вмісту етанолу у паливі для внутрішнього ринку, що звільнило додаткові обсяги для продажу за кордон.