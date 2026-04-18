Украина существенно сократила экспорт одного из видов сырья: почему остановили производство

Из-за экономических причин и последствий российских атак на энергетику производство одного из продуктов сырья сократилось до мощностей в 10%. Несмотря на то что на мировом рынке есть спрос на украинское сырье – условия от производителей не являются конкурентоспособными.

Почему остановился экспорт ферросплавов?

О том, кто больше всего импортирует украинские ферросплавы и какая ситуация на предприятиях была в первом квартале 2026 года, говорится в отчете GMK Center.

На основе данных Государственной таможенной службы, в І квартале 2026 года крупнейшими импортерами продукции с ферросплавных заводов были:

Польша – 0,49 тысячи тонн;

Румыния – 0,26 тысячи тонн;

Нидерланды – 0,23 тысячи тонн.

Заметьте! Ферросплавы – это сплавы железа с другими химическими элементами. Например, железо и марганец, хром, титан или кремний. Такие продукты являются основными для перевода элементов в расплав, а также для раскисления и легирования стали.

Если же сравнивать январь-март 2026 года с соответствующим периодом в 2025 году – экспорт ферросплавов сократился в 24 раза (от 27,68 тысячи тонн до 1,17 тысячи тонн).

В материальном измерении – финансовые потери составляют 27,95 миллиона долларов. Если в первом квартале 2025 года доходы были на уровне 29,54 миллиона долларов, то сейчас доходы ниже в 19 раз. В 2026 году в течение января-марта показатель прибыльности составил лишь 1,59 миллиона долларов.

Известно, что основной объем поставок пришелся на январь. Однако в течение I квартала 2026 года показатели были такими:

январь – экспортировали 0,76 тысячи тонн ферросплавов;

февраль – 0,07 тысячи тонн;

март – 0,34 тысячи тонн.

Что известно о состоянии отрасли в начале 2026 года?

Как сообщил Сергей Кудрявцев, исполнительный директор УкрФА, экспорт действительно почти полностью остановился. Такая ситуация является следствием 2025 года. Так, предприятия работали с минимальной нагрузкой до 10%. Однако некоторые из них были вынуждены остановить производство от 19 января. Причиной был дефицит электроэнергии и высокие цены на ресурс.

Обратите внимание! Именно электроэнергия забирает 50% от стоимости ферросплавов.

Сергей Кудрявцев также рассказал, что в 2025 году предприятиям удалось нарастить производство на 17%. Речь идет об общем объеме ферросплавов на 127 тысяч тонн. Зато если сравнивать показатель с довоенным – разница будет значительной.

Так, в 2021 году украинские ферросплавные производства изготавливали 858,7 тысячи тонн продукции. То есть показатель в 2025 году уменьшился в 6,8 раза.

Хотя ферросплавные заводы в прошлом году продемонстрировали высокие производственные показатели, чем в 2024 году, их загрузка оставалась минимальной. В условиях угроз безопасности, высоких цен на электроэнергию и перебоев с ее поставками, дефицита кадров и других ограничительных факторов существенное наращивание производства и экспорта практически невозможно,

– отметил Кудрявцев.

В частности он отмечает, что спрос на международных рынках на украинские ферросплавы есть. Однако в украинских реалиях продажа продукции будет убыточной. Даже из-за стоимости электроэнергии, производители станут не конкурентоспособными.

В то же время ранее стало известно, что украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог", который принадлежал к компании ArcelorMittal, прекращает работу.

В ответ на неблагоприятные экономические условия в Украине во время войны, включая резким ростом стоимости электроэнергии и внедрением CBAM, ArcelorMittal Кривой Рог была вынуждена принять ряд кризисных мер, направленных на достижение финансовой жизнеспособности и повышение операционной эффективности компании,

– отметили в компании.

Известно, что в 2024 – 2025 годах компания контролировала почти 5% мирового рынка стали.

Что еще известно об украинских заводах?